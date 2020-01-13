Соответствующая статья была опубликована изданием 11-го января 2019-го года.
“Небесное явление на селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия”, – написано в материале.
Украинские пользователи Facebook уже возмутились публикацией.
В частности, пользователи обращаются к посольству Великобритании в Украине с требованиями пояснить официальную позицию государства.
Напомним, что министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с очередным визитом президента РФ Владимира Путина на незаконно аннексированный полуостров.
- 8 января, президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Стамбуле.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Турция поднимет перед Россией вопрос деоккупации украинских территорий.