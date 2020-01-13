Популярное британское издание Daily Mail в своей статье про лунное затмение назвало Крым частью России.

Соответствующая статья была опубликована изданием 11-го января 2019-го года.

“Небесное явление на селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия”, – написано в материале.



Украинские пользователи Facebook уже возмутились публикацией.

В частности, пользователи обращаются к посольству Великобритании в Украине с требованиями пояснить официальную позицию государства.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с очередным визитом президента РФ Владимира Путина на незаконно аннексированный полуостров.