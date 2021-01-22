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Британский штамм коронавируса более смертоносный, – Джонсон

Данные первых научных исследований свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса может быть более смертоносным.

Пятница, 22 января 2021, 20:59

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Великобритании, информирует BBC.

“В дополнение к тому, что он быстрее распространяется, теперь есть предварительные данные, что новый штамм, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке, может вызвать высокую смертность. И именно в результате этого нового штамма система здравоохранения сейчас под таким давлением”, – заявил Джонсон.

Однако он отметил, что существует некоторая неопределенность относительно большей смертности. Ожидается, что разработанные вакцины помогут сдержать распространение этого штамма.

Такие данные правительства передали ученые Консультативной группы по вопросам новых и новых респираторных вирусов (NERVTAG). Отмечается, что из тысячи инфицированных лиц в возрасте от 60 лет примерно 10 умирает. Однако при заражении британским штаммом количество летальных случаев увеличивается до 13. То есть, этот штамм на 30% смертоноснее других.

Патрик Уолленс, главный научный советник правительства, отметил, что это лишь предварительные данные, но к ним необходимо прислушиваться.

“Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих цифр существует большое количество неопределенности, и нам нужны дополнительные исследования, чтобы получить точную информацию об этом. Очевидно, вызывает беспокойство то, что штамм приводит к увеличению смертности и увеличению распространения”, – заявил Уолленс.

Ранее ученые заявили, что британский штамм коронавируса SARS-CoV-2, являющийся более агрессивным и заразным, может привести к серьезнейшей вспышке заболеваемости.

Теги: Борис Джонсон, британський штам коронавірусу, смертність

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