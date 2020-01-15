Об этом сообщают #Буквы.

Корреспондент #Букв сфотографировал часть переписки между Кравчук, которая является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, и Татьяной Цибой – главой подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета ВР по вопросам свободы слова.

“Женя, с Поярковым в таком виде будет жопа. Давай в пятницу пригласим его, и пресс-служба … подготовим, как его уволить… Потому что он реально пишет … в … Гордона о Парламенте”, – написала Татьяна Циба.

Телефон держит в руках Евгения Кравчук.

Депутаты вели переписку 31 октября 2019 года.

9 января 2020 года Нацсовет по телерадиовещанию назначил проверку телеканала “Прямой” из-за высказываний ведущего Сергея Пояркова в передаче “ПоярковNEWS” в адрес президента Зеленского. Ведущий назвал его “маленьким чмом” и “криворожским ссыкунчиком”.

Кроме того, Евгения Кравчук и Татьяна Циба являются одними из авторов законопроекта №2693 “О медиа”, который предусматривает, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию будет осуществлять государственное регулирование, надзор и контроль над всеми медиа.

В комментарии волынскому изданию “Высокий замок” Поярков довольно эмоционально объяснил, чем он мог “обидеть президента”: “К сожалению, люди, которые пришли к власти – неграмотны. И они этим гордятся. У меня есть вопрос к Оле Герасимьюк: когда отец Зеленского сказал, а его сын промолчал, что украинские патриоты – исключительно проплаченные, стоят за деньги и они тупая биомасса, не почувствовали ли себя “тупой биомассой” Оля Герасимьюк вместе с этим Нацсоветом?.. С огромным удовольствием приду на заседание Нацсовета и покажу вам, как американские журналисты и американские звезды “жарят” Дональда Трампа и называют его тупым идиотом”.

По словам ведущего, Нацсовет добивается, чтобы он еще жестче “критиковал быдло, которое не уважает Украину”.

#Буквы пытаются связаться с Евгенией Кравчук и Татьяной Цибой для получения комментария относительно переписки.