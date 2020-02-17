Кандидат в президенты США Пит Буттиджич обвинил своего соперника на праймериз Демократической партии Берни Сандерса в информационных атаках.

Об этом Буттиджич написал на своей публичной странице в Facebook.

“Девять просандеровских групп тратят сотни тысяч долларов, чтобы атаковать нас черной рекламой”, – написал он.

При этом кандидат сразу же попросил своих избирателей пожертвовать средства на собственную предвыборную кампанию, поскольку “не может отставать, пока эти (конкурирующие – Ред.) группы накапливают средства”.

При этом сама публикация Буттиджича с обвинениями “просандеровских групп” в информационных атаках и просьбой пожертвований поставлена в Facebook на платную рекламу.

Ранее социал-демократ и выдвиженец в президенты от Демократической партии Берни Сандерс обвинил бывшего мэра Нью-Йорка и мультимиллиардера Майкла Блумберга в расистской политике.