Об этом Буттиджич написал на своей публичной странице в Facebook.
“Девять просандеровских групп тратят сотни тысяч долларов, чтобы атаковать нас черной рекламой”, – написал он.
При этом кандидат сразу же попросил своих избирателей пожертвовать средства на собственную предвыборную кампанию, поскольку “не может отставать, пока эти (конкурирующие – Ред.) группы накапливают средства”.
При этом сама публикация Буттиджича с обвинениями “просандеровских групп” в информационных атаках и просьбой пожертвований поставлена в Facebook на платную рекламу.
Ранее социал-демократ и выдвиженец в президенты от Демократической партии Берни Сандерс обвинил бывшего мэра Нью-Йорка и мультимиллиардера Майкла Блумберга в расистской политике.
- По итогам кокусов Демократической партии США в штате Айова с минимальным отрывом в 0,1 % победил 38-летний Пит Буттиджич.