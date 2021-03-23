Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 17:01

Всего:

1565732 (+11476)

Болеют:

266415 (+11476)

Выздоровели:

1268886 (+8044)

Умерло:

30431 (+333)

18:40 Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
18:18 Был шанс выжить: что известно о смерти 10-летнего львовянина, которого убила крышка люка
18:04 Что значит аббревиатура ACAB?
17:59 30 знаменитостей, у которых «звездные» крестные родители: подборка
17:57 Полиция закрыла производство об избиении журналистки «Прямого» во время штурма Музея Гончара
17:54 До 70% украинцев, переболевших «британским» штаммом COVID-19, нуждаются в реабилитации, – Степанов
17:30 Киев засыпало снегом: фото, видео
17:12 AstraZeneca могла предоставить устаревшую информацию об эффективности вакцины в США
16:34 За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее 1% населения – Герасимов
15:54 Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca, чтобы участвовать в саммите G-7
15:49 Стало известно, от чего умер 28-летний сын экс-мужа Уитни Хьюстон Бобби Брауна
15:37 Букингемский дворец пересмотрит «политику разнообразия» после заявлений Меган Маркл о расизме
15:05 Суд во Франции запретил деятельность «представительства ДНР» в Марселе
Партнерский материал
14:54 Как привить ребенку любовь к математике
14:43 Лерос заявил, что «слуга» Тищенко с напарником не вернули банку кредит в $2 млн
14:31 Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы за оскорбление Дуды в Facebook
14:01 В «Симпсонах» может снова появиться персонаж Апу, несмотря на обвинения в расизме
14:00 28-й «Пробіг під каштанами» відбудеться у 2021 році
13:48 Блинкен о «Северном потоке-2»: он может подорвать интересы Украины
13:34 Нардеп от «Слуги» предлагает увольнять врачей, отказывающихся вакцинироваться Covishield
13:20 Маск заявил, что ракеты Starship сядут на Марс до 2030 года
Партнерский материал
12:57 Как украинцы в космос летали и что делать, чтобы летали и в дальнейшем
12:45 В супермаркете Колорадо застрелили 10 человек — это седьмое массовое убийство в США за последние 7 дней
Эксклюзив
12:23 Офис Зеленского уже второй день отмывают от граффити: фото
12:18 Франция превратит спортивные арены в центры массовой вакцинации от COVID-19
11:46 Власти Германии продлили локдаун в стране до 18 апреля
11:17 Англичанам грозит штраф в 5000 фунтов за выезд за границу без уважительной причины

Был шанс выжить: что известно о смерти 10-летнего львовянина, которого убила крышка люка

В воскресенье, 21 марта, Львов всколыхнуло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Однако эту трагедию можно было предотвратить.

Вторник, 23 марта 2021, 18:18

#Буквы собрали всю информацию о трагической смерти юного львовянина.

Что предшествовало?

Коммунальщики Львова не позаботились о том, чтобы надежно оградить аварийный коллектор и предупредить возможные ДТП. Однако смертельной аварии могло бы и не быть.

По данным журналистки Виктории Балицкой, 21 марта в 00:15-00:30 львовянин Тарас Бек въехал задним колесом в этот же аварийный люк. Отмечается, что коллектор расположен посреди дороги, ближе к разделительной полосе таким образом, что левые колеса попадают в него. Объехать аварийный участок сложно, поскольку необходимо либо плотно прижиматься к бордюру справа, или двигаться по встречной слева.

“Так вот, Тарас повредил колесо и вызвал полицию. Патрульные, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Львовской области Екатерины Рыбий, составили акт обследования дороги и якобы сообщили горячую линию города -1580”, – рассказала журналистка.

Однако работники Львовводоканала не отреагировали на эту жалобу, не закрепили люк плотно и не огородили устойчивой конструкцией.

Как произошло ДТП?

Уже в 21:30 произошла жуткая авария, в результате которой скончался 10-летний Юрий.

Автомобиль ДСНС, который направлялся на вызов, въехал в этот коллектор левым передним колесом. От взаимодействия с колесом крышка люка на большой скорости влетела в машину, которая двигалась по встречной полосе. 25-килограммовая крышка пробила лобовое стекло и убила мальчика.

Что говорят в мэрии?

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, правоохранители изучают все нюансы происшествия, чтобы провести профессиональное расследование.

“Наша задача сегодня – быть с семьей, помогаем с похоронами. Сегодня с ними работают психологи. Город очень поможет семье, потому что эту потерю понять невозможно. Это аномально. Еще раз выражаю свои соболезнования родным. Это трагедия Львова, трагедия для меня лично”, – сообщил Садовый.

По словам мэра, люк находился на своем месте. Он не был прикреплен, но огражден – прикрепить его должны были 22 марта.

Что говорят в полиции?

Сегодня в Главном управлении Нацполиции Львовской области сообщили, что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

“Для объективного расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб десятилетний мальчик, причин, которые привели к трагедии, а также привлечения к ответственности виновных лиц и недопущению подобных ситуаций в будущем, просим предоставить записи автомобильных видеорегистраторов водителей, которые проезжали участком улицы Зелеая, 251 во Львове в период от 14 до 21 марта”, – говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что в Польше в Подкарпатском воеводстве в ДТП попал автобус, в котором ехали 10 украинцев. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.
Теги: Андрій Садовий, Львів, аварія, видео, ДТП, кришка люка

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook