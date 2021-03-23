Был шанс выжить: что известно о смерти 10-летнего львовянина, которого убила крышка люка

В воскресенье, 21 марта, Львов всколыхнуло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Однако эту трагедию можно было предотвратить.

#Буквы собрали всю информацию о трагической смерти юного львовянина.

Что предшествовало?

Коммунальщики Львова не позаботились о том, чтобы надежно оградить аварийный коллектор и предупредить возможные ДТП. Однако смертельной аварии могло бы и не быть.

По данным журналистки Виктории Балицкой, 21 марта в 00:15-00:30 львовянин Тарас Бек въехал задним колесом в этот же аварийный люк. Отмечается, что коллектор расположен посреди дороги, ближе к разделительной полосе таким образом, что левые колеса попадают в него. Объехать аварийный участок сложно, поскольку необходимо либо плотно прижиматься к бордюру справа, или двигаться по встречной слева.

“Так вот, Тарас повредил колесо и вызвал полицию. Патрульные, по словам пресс-секретаря патрульной полиции Львовской области Екатерины Рыбий, составили акт обследования дороги и якобы сообщили горячую линию города -1580”, – рассказала журналистка.

Однако работники Львовводоканала не отреагировали на эту жалобу, не закрепили люк плотно и не огородили устойчивой конструкцией.

Как произошло ДТП?

Уже в 21:30 произошла жуткая авария, в результате которой скончался 10-летний Юрий.

Автомобиль ДСНС, который направлялся на вызов, въехал в этот коллектор левым передним колесом. От взаимодействия с колесом крышка люка на большой скорости влетела в машину, которая двигалась по встречной полосе. 25-килограммовая крышка пробила лобовое стекло и убила мальчика.

Что говорят в мэрии?

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, правоохранители изучают все нюансы происшествия, чтобы провести профессиональное расследование.

“Наша задача сегодня – быть с семьей, помогаем с похоронами. Сегодня с ними работают психологи. Город очень поможет семье, потому что эту потерю понять невозможно. Это аномально. Еще раз выражаю свои соболезнования родным. Это трагедия Львова, трагедия для меня лично”, – сообщил Садовый.

По словам мэра, люк находился на своем месте. Он не был прикреплен, но огражден – прикрепить его должны были 22 марта.

Что говорят в полиции?

Сегодня в Главном управлении Нацполиции Львовской области сообщили, что по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

“Для объективного расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб десятилетний мальчик, причин, которые привели к трагедии, а также привлечения к ответственности виновных лиц и недопущению подобных ситуаций в будущем, просим предоставить записи автомобильных видеорегистраторов водителей, которые проезжали участком улицы Зелеая, 251 во Львове в период от 14 до 21 марта”, – говорится в сообщении.