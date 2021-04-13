Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендують припинити використання в країні вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що в Штатах було зареєстровано шість випадків тромбозу, що призводить до закупорки судин. Всі випадки сталися серед жінок у віці 18 і 48 років, а симптоми проявилися через 6-13 днів після вакцинації.

“CDC скличе зустріч Консультативного комітету з практики імунізації (ACIP) в середу для подальшого розгляду цих випадків і оцінки їх потенційної значущості”, – йдеться в спільній заяві відомств.

“FDA розгляне цей аналіз, оскільки воно також розслідує ці випадки. Поки цей процес не буде завершений, ми рекомендуємо зробити паузу в використанні цієї вакцини для зайвої обережності. Це важливо, частково, для забезпечення того, щоб медична спільнота була поінформована про можливості цих побічних ефектів і змогла спланувати належне розпізнавання і лікування, необхідне для цього типу тромбів”, – додали в CDC і FDA.

Наразі в США ввели понад 6,8 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.