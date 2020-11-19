Президент Владимир Зеленский раскритиковал нардепа и пятого президента Петра Порошенко за того, что его фитнес-клуб "5 элемент" работал во время карантина выходного дня.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

“Мы не будем действовать по принципу “друзьям все, а врагам – локдаун”, санкции за нарушение выходного дня будут одинаковы для всех, это касается и владельца фитнес-клуба “5 элемент”. С одной стороны кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, с другой способствуете этому. Вы, надо решить, или спаситель, или коммерсант”, – заявил Зеленский.

Он также посоветовал ему не “тратить средства на ботофермы”, а хранить деньги на выплату штрафов. Зеленский отметил, что будет “возвращать в бюджет то, что украли предшественники”.

В то же время Порошенко назвал такие обвинения агонией.

“Это уже агония, Владимир Александрович. А о “вернуть украденное из бюджета”, здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большое крадивництве”, – ответил Порошенко.