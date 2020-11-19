Об этом он заявил в своем видеообращении.
“Мы не будем действовать по принципу “друзьям все, а врагам – локдаун”, санкции за нарушение выходного дня будут одинаковы для всех, это касается и владельца фитнес-клуба “5 элемент”. С одной стороны кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, с другой способствуете этому. Вы, надо решить, или спаситель, или коммерсант”, – заявил Зеленский.
Он также посоветовал ему не “тратить средства на ботофермы”, а хранить деньги на выплату штрафов. Зеленский отметил, что будет “возвращать в бюджет то, что украли предшественники”.
В то же время Порошенко назвал такие обвинения агонией.
“Это уже агония, Владимир Александрович. А о “вернуть украденное из бюджета”, здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большое крадивництве”, – ответил Порошенко.
- 16 ноября пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко представил план для борьбы с эпидемией коронавируса.
- Ранее Петр Порошенко потребовал от Правительства и действующего главы государства Владимира Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и “Феофанию” для приема больных коронавирусом COVID-19 украинцев.