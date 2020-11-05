Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал от Правительства и действующего главы государства Владимира Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема больных коронавирусом COVID-19 украинцев.

Об этом он сегодня заявил с трибуны Верховной Рады.

“За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию, где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице”, – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что у Зеленского и Кабинета Министров было 9 месяцев и 66 млрд гривен Коронавирусного фонда, чтобы качественно подготовить страну к вызовам эпидемии коронавируса.

“Не сделано ничего от слова “совсем”. Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю – это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 тысяч заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты”, – отметил политик.

Пятый президент призвал прекратить “Большое строительство”, на которое были потрачены деньги из Коронавирусного фонда, и предусмотреть в госбюджете-2021 отдельную программу, “которая обеспечивает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные”.

“Всего этого лишены украинцы, потому что из Коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется “Большое воровство”. Потому что оттуда они воруют”, – заявил Порошенко.

Отдельно политик раскритиковал качество законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.

“Хочу подчеркнуть, что, судя по проекту бюджета, он является личной распиской господина Зеленского в собственной некомпетентности и дилетанстве. Я твердо убежден, что украинская пословица “До булави треба голови” сейчас является яркой демонстрацией этого”, – заявил нардеп.