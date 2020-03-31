В Антимонопольном комитете Украины рассказали о ситуации с ценами на продукты в Киеве во время карантина.

Об этом сообщает глава Киевского территориального управления АКМУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

“Можем констатировать – в последние 7 дней цены на продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов. Специалисты каждый день лично мониторят торговые сети Киева”, – пишет он.

По словам Хмельницкого, цены на продукты в Киеве выровнялись, а цены на некоторые из них даже уменьшились.

“Однако Киевского теротделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виновен в антиконкурентных (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному поднятию цен в первой половине марта: поставщики (оптовики) или торговые сети, или все вместе?”, – добавил он.