Об этом сообщает глава Киевского территориального управления АКМУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.
“Можем констатировать – в последние 7 дней цены на продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов. Специалисты каждый день лично мониторят торговые сети Киева”, – пишет он.
По словам Хмельницкого, цены на продукты в Киеве выровнялись, а цены на некоторые из них даже уменьшились.
“Однако Киевского теротделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виновен в антиконкурентных (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному поднятию цен в первой половине марта: поставщики (оптовики) или торговые сети, или все вместе?”, – добавил он.
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