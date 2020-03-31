В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом “воспаление легких”. Потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно воспаление легких”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что экспресс-тестами в столице было протестировано 1900 человек. Лабораторно обработано было 813 образцов. Еще на исследовании в государственном учреждении “Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины” находятся 218 образцов.

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(На видео – с 1:10)