Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на Специальном киевском форуме по безопасности.

“На сегодняшний день 9,5 млн граждан Украины пострадали из-за действий Российской Федерации. Через эту войну, именно через войну, тем или иным образом прошли уже около 7 млн украинцев. Именно столько граждан проживало в Донецкой и Луганской областях до начала этого военного вооруженного конфликта. А около половины жителей Донецкой и Луганской областей на сегодняшний день находятся за пределами своих собственных домов, своей собственной земли, так как были вынуждены бежать от этой войны”, – отметил Резников.

Он уточнил, что около 2,5 млн граждан являются жертвами незаконной аннексии Крыма. Те же, кто остался на оккупированном полуострове, страдают от религиозных, политических, национальных притеснений.

“Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию только на оккупированном Донбассе. В Крыму, по нашим данным, это коснулось чуть ли не 90% населения”, – рассказал вице-премьер.

Резников проинформировал, что участниками военных действий на Донбассе стали около 420 тысяч украинских граждан. И только на тех территориях, которые контролирует украинское правительство, из-за военных действий уже погибли 14 тысяч человек.

“По нашей информации, только на территориях, которые мы контролируем как правительство, сегодня 14 тысяч украинцев уже погибли в этой войне”, – подчеркнул Резников.

Он отметил, что экономические потери также являются многочисленными. Так, Венский институт экономических исследований подсчитал, что на минимальное восстановление Донбасса понадобится $21-22 млрд.

“Преодоление последствий войны будет продолжаться минимум одно поколение, не менее 25 лет после наступления мира, после начала деоккупации”, – заявил Резников.

(На видео – с 5 час. 30 мин.)