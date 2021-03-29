Covid-19 Украина

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Из-за блокирования Суэцкого канала простаивает более 320 судов

В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз размером с небоскреб Ever Given, который уже неделю перекрывает критически важный водный путь. Сейчас из-за заблокированного канала простаивают более 320 судов.

Понедельник, 29 марта 2021, 08:14

Об этом сообщает агентство Associated Press.

MV Ever Given, японское судно под флагом Панамы, которое перевозит грузы между Азией и Европой, застряло во вторник на однополосном участке канала. С тех пор движение по каналу было остановлено, что еще больше нарушило глобальную судоходную сеть, уже пострадавшую от пандемии коронавируса. Стоит отметить, что один день простоя в канале обходится мировой экономике в 9 миллиардов долларов.

28 марта в Суэцкий канал прибыл специализированный буксир под голландским флагом Alp Guard. Еще один буксир под итальянским флагом Carlo Magno также также прибыл в Красное море недалеко от города Суэц.

Два новых буксира, вместе с как минимум 10 другими уже находящимися там, будут использоваться для того, чтобы развернуть 400-метровое судно Ever Given. При этом земснаряды продолжают откачивать песок из-под судна и грязь, налипшую на его левый борт.

В воскресенье экскаваторы расширили восточный берег Суэцкого канала, надеясь освободить носовую часть Ever Given, которая врезалась в насыпь.Кроме того, ожидается прибытие дополнительного оборудования для углубления морского дна канала.

Для снятия контейнеров с судна потребуется кран и другое оборудование, которое еще не прибыло.

В субботу глава управления Суэцкого канала сказал журналистам, что сильные ветры были “не единственной причиной” того, что Ever Given село на мель.

Генерал-лейтенант Усама Рабей сказал, что расследование продолжается, но не исключил человеческую или техническую ошибку.

Рабей надеется, что дноуглубительные работы могут освободить судно, не прибегая к разгрузке контейнеров.

Ever Given заклинило примерно в 6 километрах к северу от входа в канал Красного моря, недалеко от города Суэц.

Длительное блокирование важнейшего водного пути вызовет задержки в глобальной транспортной цепочке. По официальным данным, в прошлом году через канал прошло около 19 тысяч судов. Около 10% мировой торговли проходит через канал. Закрытие может повлиять на поставки нефти и газа в Европу с Ближнего Востока. Сирия уже начала нормировать распределение топлива из-за опасений по поводу задержек с поставками.

По состоянию на начало воскресенья более 320 судов ожидали перехода через Суэц к Средиземному или Красному морю. По крайней мере, 10 из этих судов перевозили домашний скот, что вызывает обеспокоенность по поводу жизни животных.

  • Большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.
  • Движение в Суэцком канале приостановлено из-за попытки вытеснить контейнеровоз длиной 400 м, перекрывший водный путь.
Теги: Красное море, Суэцкий канал, Египет, контейнеровоз

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