Из-за блокирования Суэцкого канала простаивает более 320 судов

В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз размером с небоскреб Ever Given, который уже неделю перекрывает критически важный водный путь. Сейчас из-за заблокированного канала простаивают более 320 судов.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

MV Ever Given, японское судно под флагом Панамы, которое перевозит грузы между Азией и Европой, застряло во вторник на однополосном участке канала. С тех пор движение по каналу было остановлено, что еще больше нарушило глобальную судоходную сеть, уже пострадавшую от пандемии коронавируса. Стоит отметить, что один день простоя в канале обходится мировой экономике в 9 миллиардов долларов.

28 марта в Суэцкий канал прибыл специализированный буксир под голландским флагом Alp Guard. Еще один буксир под итальянским флагом Carlo Magno также также прибыл в Красное море недалеко от города Суэц.

Два новых буксира, вместе с как минимум 10 другими уже находящимися там, будут использоваться для того, чтобы развернуть 400-метровое судно Ever Given. При этом земснаряды продолжают откачивать песок из-под судна и грязь, налипшую на его левый борт.

В воскресенье экскаваторы расширили восточный берег Суэцкого канала, надеясь освободить носовую часть Ever Given, которая врезалась в насыпь.Кроме того, ожидается прибытие дополнительного оборудования для углубления морского дна канала.

Для снятия контейнеров с судна потребуется кран и другое оборудование, которое еще не прибыло.

В субботу глава управления Суэцкого канала сказал журналистам, что сильные ветры были “не единственной причиной” того, что Ever Given село на мель.

Генерал-лейтенант Усама Рабей сказал, что расследование продолжается, но не исключил человеческую или техническую ошибку.

Рабей надеется, что дноуглубительные работы могут освободить судно, не прибегая к разгрузке контейнеров.

Ever Given заклинило примерно в 6 километрах к северу от входа в канал Красного моря, недалеко от города Суэц.

Длительное блокирование важнейшего водного пути вызовет задержки в глобальной транспортной цепочке. По официальным данным, в прошлом году через канал прошло около 19 тысяч судов. Около 10% мировой торговли проходит через канал. Закрытие может повлиять на поставки нефти и газа в Европу с Ближнего Востока. Сирия уже начала нормировать распределение топлива из-за опасений по поводу задержек с поставками.

По состоянию на начало воскресенья более 320 судов ожидали перехода через Суэц к Средиземному или Красному морю. По крайней мере, 10 из этих судов перевозили домашний скот, что вызывает обеспокоенность по поводу жизни животных.

Большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.

Движение в Суэцком канале приостановлено из-за попытки вытеснить контейнеровоз длиной 400 м, перекрывший водный путь.