Из-за блокирования Суэцкого канала простаивает более 320 судов

Об этом сообщает агентство Associated Press.
MV Ever Given, японское судно под флагом Панамы, которое перевозит грузы между Азией и Европой, застряло во вторник на однополосном участке канала. С тех пор движение по каналу было остановлено, что еще больше нарушило глобальную судоходную сеть, уже пострадавшую от пандемии коронавируса. Стоит отметить, что один день простоя в канале обходится мировой экономике в 9 миллиардов долларов.
28 марта в Суэцкий канал прибыл специализированный буксир под голландским флагом Alp Guard. Еще один буксир под итальянским флагом Carlo Magno также также прибыл в Красное море недалеко от города Суэц.
Два новых буксира, вместе с как минимум 10 другими уже находящимися там, будут использоваться для того, чтобы развернуть 400-метровое судно Ever Given. При этом земснаряды продолжают откачивать песок из-под судна и грязь, налипшую на его левый борт.
В воскресенье экскаваторы расширили восточный берег Суэцкого канала, надеясь освободить носовую часть Ever Given, которая врезалась в насыпь.Кроме того, ожидается прибытие дополнительного оборудования для углубления морского дна канала.
Для снятия контейнеров с судна потребуется кран и другое оборудование, которое еще не прибыло.
В субботу глава управления Суэцкого канала сказал журналистам, что сильные ветры были “не единственной причиной” того, что Ever Given село на мель.
Генерал-лейтенант Усама Рабей сказал, что расследование продолжается, но не исключил человеческую или техническую ошибку.
Рабей надеется, что дноуглубительные работы могут освободить судно, не прибегая к разгрузке контейнеров.
Ever Given заклинило примерно в 6 километрах к северу от входа в канал Красного моря, недалеко от города Суэц.
Длительное блокирование важнейшего водного пути вызовет задержки в глобальной транспортной цепочке. По официальным данным, в прошлом году через канал прошло около 19 тысяч судов. Около 10% мировой торговли проходит через канал. Закрытие может повлиять на поставки нефти и газа в Европу с Ближнего Востока. Сирия уже начала нормировать распределение топлива из-за опасений по поводу задержек с поставками.
По состоянию на начало воскресенья более 320 судов ожидали перехода через Суэц к Средиземному или Красному морю. По крайней мере, 10 из этих судов перевозили домашний скот, что вызывает обеспокоенность по поводу жизни животных.
- Большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.
- Движение в Суэцком канале приостановлено из-за попытки вытеснить контейнеровоз длиной 400 м, перекрывший водный путь.
- Из Суэцкого канала необходимо убрать до 20 000 кубических метров песка, чтобы освободить гигантский контейнеровоз Ever Given, который застрял там со вторника.