С понедельника, 1 марта, Черновицкая область официально войдет в "красную зону" адаптивного карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мерц предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – отметил Немчинов.

Напомним, в Черновицкой области с субботы, 27 февраля, усилили карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом COVID-19.