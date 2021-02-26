В Черновицкой области с субботы, 27 февраля, усиливают карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ОГА отметили, что сегодня в области зафиксировано “рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом – 638”. Поэтому возникла необходимость в усилении карантина.

Так, с 27 февраля по 9 марта включительно в области запретят работу:

• заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

• учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

• развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.

Кроме того, не разрешается проводить массовые мероприятия.

Стоит отметить, что, согласно нормам “адаптивного карантина”, который начал действовать в Украине с 24 февраля, в нашей стране снова введено эпидемическое зонирование: разделение на “карантинные зоны” – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

Указанные ограничения, которые вводит Черновицкая ОГА в области, относятся к карантинным ограничениям “красной” зоны. При этом “красная” зона карантина официально в Черновицкой области еще не вводилась. Соответствующее решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе МОЗ.

Как заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается.

Он отметил, что если будет расти количество госпитализированных в регионе, то область может официально попасть в “красную” зону.

По словам Ляшко, завтра МОЗ может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.

“Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. И это будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемической опасности”, – подчеркнул он.

(На видео – с 7:00)

“Красная” зона будет вводиться на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Сейчас к “красной” зоне карантина отнесена только Ивано-Франковская область.