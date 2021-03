#Буквы собрали подробности о том, какие изменения будут действовать во время голосования в Джорджии.

В четверг, 25 марта, в штате Джорджия (США) республиканцы сумели протолкнуть закон (SB 202), который предусматривает, что для голосования на выборах американец обязан предоставить еще раз удостоверение личности, ограничивает право на заочное голосование, ограничивает использование урн для голосования, сокращает период проведения второго тура выборов и так далее.

Голосов “за” было 35, “против” – 20.

Законопроект приняли обеими палатами законодательного собрания. Буквально через несколько часов его уже подписал губернатор штата, республиканец Брайан Кемп. Подписывая закон Кемп говорил о том, что “Джорджия сделала еще один шаг к тому, чтобы выборы были безопасными, доступными и справедливыми”. Ранее он отказался выполнить требование 45-го президента США Дональда Трампа “пересчитать результаты голосования” в штате, где выиграл Байден. Но накануне изменил свое мнение, сказав, что “тревожные сигналы” во время выборов 2020 года продемонстрировали необходимость изменений. Кемп отметил, что критики нового закона “будут угрожать, бойкотировать, предъявлять иски, демонизировать и объединяться со своими друзьями в национальных СМИ”.

I was proud to sign S.B. 202 to ensure elections in Georgia are secure, fair, and accessible. I appreciate the hard work of members of the General Assembly to make it easy to vote and hard to cheat. pic.twitter.com/1ztPnfD6rd — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) March 25, 2021

Закон о выборах: что изменилось

Во время дебатов накануне голосования член Палаты представителей от Республиканской партии Барри Флеминг – ключевой инициатор нового закона – заявил, что он обеспечит “большую подотчетность” избирательному процессу в штате.

Изначально это был законопроект на две страницы, но за последние дни к нему добавили еще 90. Теперь это обширный комплексный пакет изменений по избирательному законодательству в штате. По сути, он стал законом менее, чем за неделю. Потому закон назвали “победой Трампа” в штате, так как представители Республиканской партии вместе с губернатором-республиканцем сумели быстро протащить его.

Закон вводит новые требования к идентификации избирателей для открепительных бюллетеней, дает государственным чиновникам право брать на себя функции местных избирательных комиссий, ограничивает использование ящиков для голосования и делает преступлением подход к избирателям в очереди, чтобы передать что-либо на расстоянии более 7,5 м (деньги, подарки, еду или воду).

Закон дает право чиновникам на уровне штата узурпировать полномочия окружных избирательных комиссий, позволяя правительству штата, в котором доминируют республиканцы, потенциально дисквалифицировать избирателей в районах, склонных к голосованию за демократов. К примеру, законодатели штата (республиканцы) имеют право сказать, что на каком-то округе выборы прошли нечестно. В 2020 году больше всего претензий было к округу Фултон (Атланта). Там, в большинстве, живут темнокожие американцы. Округ обвиняли в мошенничестве, так как большинство бюллетеней было за представителей Демократической партии;

любой гражданин штата имеет право подавать неограниченное количество жалоб на право участия определенных избирателей. По сути, те, кто голосуют за республиканцев, могут писать жалобы на тех, кто голосуют за демократов, чтобы последних не пустили на избирательные участки;

запрещено использовать урны для голосования за пределами избирательных участков;

если избиратель хочет проголосовать по почте, он обязан предоставить удостоверение личности – водительские права или ID-карту. Если этих документов нет – необходимо предоставить ксерокопию или электронное изображение приемлемой формы идентификации (например, паспорта);

создание горячей линии по борьбе с мошенничеством, которая позволяет людям анонимно жаловаться на предположительно мошенническое поведение на избирательных участках.

Такие нормы закона, вероятнее всего, повлияют на желание граждан Джорджии приходить на выборы, так как они будут понимать, что придется потратить больше времени и ресурсов. Как правило, за демократов в штате голосуют люди с низким социальным статусом и низким доходом.

Республиканцы говорили о том, что закон необходим для повышения доверия к выборам.

В тот момент, когда губернатор штата подписывал законопроект, член Палаты представителей от Джорджии Парк Кэннон (Park Cannon) пришла к его кабинету, сильно стучала в дверь и требовала открыть. Таким образом она хотела привлечь внимание к тому, что в принятом законе есть пункты, которые нужно изменить или доработать. Но дверь представительнице Демократической партии не открыли.

This is insane: Georgia Dem rep @Cannonfor58 was arrested for trying to watch Brian Kemp sign new voter suppression bill. Look at how she is treated by police. This is straight out of Jim Crow pic.twitter.com/zRpMWumbkQ — Ari Berman (@AriBerman) March 25, 2021

Охрана вывела ее из здания и поместила в тюрьму.

Несколько часов спустя сенатор от Джорджии Рафаэль Варнок (Raphael Warnock) посетил тюрьму округа Фултон. Варнок выиграл на выборах 2020 года, опередив свою оппонентку от Республиканской партии всего на несколько голосов.

“Она выдающийся государственный служащий. Мы молимся за нее, мы молимся за ее семью, но мы молимся также за Джорджию и за душу нашей демократии”, – сказал сенатор, который также является пастором задержанной в церкви Ebenezer Baptist.

Он назвал поступок губернатора в отношении Парк – “попыткой вытеснить человека из демократической системы”.

Несколько часов спустя Кэннон отпустили. Об этом сообщил ее адвокат Джеральд Григгс.

Ее обвиняли в “препятствии совершению преступления и срыве заседания общего собрания”.

В показаниях под присягой говорится, что Кэннон была обвинена в срыве сессии, потому что она “сознательно и намеренно сделала это, постучав в дверь губернатора”, когда тот подписывал новый закон.

Варнок раскритиковал принятый закон, назвав его “возмутительным”. Он считает, что законодатели “попытались исправить то, что даже не сломано”.

“Мы призваны облегчить людям процесс голосования, а не усложнить его”, – сказал сенатор.

После того как Кэннон освободили, она написала в социальной сети Твиттер, что новый закон направлен на то, чтобы лишить жителей Джорджии “конституционного права проголосовать”.

Hey everyone, thank you for your support. I’ve been released from jail. I am not the first Georgian to be arrested for fighting voter suppression. I’d love to say I’m the last, but we know that isn’t true. #SB202 — Representative Park Cannon (@Cannonfor58) March 26, 2021

Критика закона

Адвокат Марк Элиас подал иск от имени трех групп гражданских прав против различных должностных лиц Джорджии по поводу нового закона о голосовании в штате.

В иске утверждается, что закон нарушает 1 и 14 поправки к Конституции, и гласит: “Законопроект о подавлении избирателей ложится тяжелым бременем на избирателей Джорджии посредством каждого отдельного ограничения и совокупного эффекта всех подавляющих мер, которые создают препятствия для голосования заочно”.

“Вместо того, чтобы способствовать общественному доверию к выборам в Джорджии и гарантировать честность выборов, законопроект о подавлении избирателей затруднит голосование, приведет к лишению избирательных прав и подорвет доверие избирателей к избирательному процессу в штате. Короче говоря, оспариваемые положения Закона о подавлении избирателей не поддерживаются какими-либо государственными интересами, необходимыми для оправдания возникающих ограничений на процесс голосования, и чрезмерно обременяют право голоса всех избирателей Джорджии в нарушение 1 и 14 поправок”, – сказано в иске.

Также адвокат отметил, что принятый законопроект нарушает раздел Закона об избирательных правах.

Иски подали такие группы: The New Georgia Project, Black Voters Matter Fund и Rise, Inc.

Адвокаты говорят о том, что в законе прописана норма о том, что любой житель штата имеет право подавать неограниченное количество жалоб против регистрации того или иного избирателя для участия в выборах. Они считают, что это может стать поводом для притеснения цветных людей в штате.

Чиновники из Heritage Action for America – одной из национальных республиканских групп, возглавляющих усилия по ограничению доступа к избирательным бюллетеням во имя “честности выборов” – похвалили губернатора, законодателей и 20 тысяч активистов, которые “лоббировали закон с целью проведения капитального ремонта”. Они считают, что после принятие закона Джорджия стала “образцом для остальной страны” в сфере избирательного права.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что президент “обеспокоен” этой инициативой, добавив, что закон создает “более сложную, а не упрощенную процедуру голосования”.

“Как сказал покойный конгрессмен Джон Льюис, нет ничего более ценного, чем право голосовать и высказываться”, – сказала Псаки.

Псаки также сказала, что Байден “внимательно наблюдает” и будет “взаимодействовать с членами Конгресса”, чтобы “предотвратить посягательства на священное право голоса”.

Вице-президент Камала Харрис призвала Конгресс усилить избирательные права граждан на национальном уровне, приняв базовый закон. Она сказала, что закон, который приняли в Джорджии – “оскорбительный” и “ограничивающий доступ к голосованию”.

Накануне голосования президент США Джо Байден назвал подобные законопроекты “больными” и “неамериканскими”.

26 марта, когда закон был принят и подписан, он выступил с заявлением по этому поводу.

Он назвал закон “вопиющим посягательством на Конституцию и чистую совесть”. Среди “возмутительных частей закона” Байден назвал:

досрочное прекращение голосования на несколько часов;

жесткие ограничения на подачу открепительных удостоверений;

предоставление воды избирателям, пока они стоят в очереди.

Он сравнил принятый закон с так называемыми законами Джима Кроу, которые предусматривали расовую сегрегацию.

“Это Джим Кроу в 21-м веке. Это должно закончиться. У нас есть моральное и конституционное обязательство действовать. Я еще раз призываю Конгресс принять Закон о правах народа и Закон Джона Льюиса о продвижении избирательных прав, чтобы облегчить всем имеющим право голоса американцам доступ к урне для голосования и предотвратить посягательства на священное право голоса”, – заявил Байден.

Губернатор штата ответил на такое заявление Байдена. Он сказал, что не находит схожестей в принятом законе с “законами Джима Кроу“. По его словам, нет никаких притеснений в том, что у избирателей попросят предъявить удостоверение личности.