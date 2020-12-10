Врачи подчеркивают, что при коронавирусе COVID-19 дышать кислородом из маленьких баллончиков из спортивных магазинов нет смысла.

Об этом говорится в статье #Букв “Что делать при подозрении на COVID-19 – инструкция”.

По словам врача Евгения Симонца, кислородная терапия в домашних условиях стала распространенным методом вспомогательного лечения коронавируса. Особенно это касается пожилых людей, людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и других. Используют для этого кислородные концентраторы – аппараты медицинского назначения, которые позволяют получать кислород высокой концентрации с помощью молекулярной фильтрации окружающего воздуха.

“Концентратор кислорода предназначен для проведения кислородной терапии пациентам, которые имеют низкие показатели сатурации, 92 % и ниже. Используется исключительно по назначению врача, с формированием частоты и времени сеансов кислородной терапии и определения кислородного потока. Для такой терапии можно использовать и кислородные баллоны различного объема. Они значительно дешевле и просты в использовании. Но они могут использоваться только короткий срок времени, к тому же, в Украине еще полноценно не налажен механизм пополнения этих баллонов кислородом”, – пояснил врач.

Инфекционист Юрий Жигарев добавил, что в соцсетях можно увидеть публикации людей, которые во время домашнего лечения COVID-19 дышали кислородом из маленьких баллончиков из спортивных магазинов. Однако это, по его словам, не имеет никакого смысла, разве что дает эффект плацебо.

“Кислород назначает только врач. Есть два варианта: либо он нужен, или нет. Если он не нужен, то никакие баллончики не имеют смысла. Если кислород нужен, то поток должен быть 5-8 литров в минуту, никакой баллончик с этим не справится”, – пояснил Жигарев.