Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

Уточняется, что об этом Чубаров заявил на КПВВ “Чонгар” на административной границе с Крымом, где состоялось заседание комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и интеграции временно оккупированных территорий.

“Мы должны работать над законопроектами и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу – это же не просто репрессии (в АР Крым – Ред.). Это вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крым (несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности) с нарушением законодательства Украины”, – сказал крымскотатарский лидер.

В июле 2018 года стало известно, что Украина заканчивает строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Однако подача воды станет возможной только после возвращения Крыма под контроль Украины.