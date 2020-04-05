На Шри-Ланке власти выпустили из переполненных тюрем более 2900 заключенных в рамках борьбы страны с распространением коронавируса.

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

С 20 марта в Шри-Ланке действует комендантский час по всей стране. Пять человек умерли от вируса, и общее количество подтвержденных случаев возросло до 166.

Согласно заявлению администрации президента, с 17 марта под залог вышли 2961 заключенный.

Тюрьмы Шри-Ланки сильно переполнены: в настоящее время там содержится более 26 000 человек, а обычная вместимость не превышает 10 000 человек.