Об этом сообщает агентство The Associated Press.
С 20 марта в Шри-Ланке действует комендантский час по всей стране. Пять человек умерли от вируса, и общее количество подтвержденных случаев возросло до 166.
Согласно заявлению администрации президента, с 17 марта под залог вышли 2961 заключенный.
Тюрьмы Шри-Ланки сильно переполнены: в настоящее время там содержится более 26 000 человек, а обычная вместимость не превышает 10 000 человек.
- Ранее сообщалось, что в Великобритании досрочно выпустят из тюрем около 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
- Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что принято решение отпустить часть заключенных под домашний арест, в связи с распространением коронавируса.