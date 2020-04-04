Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что принято решение отпустить часть заключенных под домашний арест, в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято федеральным бюро тюрем, после того как у заключенных диагностировали инфицирование коронавирусом.

В первую очередь, выпускать будут тех заключенных, которые находится в федеральных тюрьмах. Это тюрьмы, в которых уже есть больные на коронавирус. В частности, заключенные тюрем “Окдейл” в Луизиане, “Элктон” в Огайо и “Данбери” в Коннектикуте.

“Всех заключенных, которых вы считаете подходящими кандидатами для домашнего заключения, вы должны немедленно обработать для передачи, а затем немедленно передать их после 14-дневного карантина”, – заявил Барр.

Приказ Барра опубликовали после новости о смерти пятерых заключенных FCI Oakdale 1 и двух из FCI Elkton 1 от коронавируса.

Еще 91 заключенный и 50 сотрудников в 122 тюрьмах болеют COVID-19.

По причине того, что в федеральных тюрьмах, как правило, заключенные находятся в тесных камерах, пользуются общими ванными комнатами и имеют ограниченный доступ к медобслуживанию, пенитенциарные учреждения могут быть “потенциальными теплицами для заражения”.