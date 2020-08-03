Об этом сообщила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове.
“Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше”, – сказала она.
Также Керхове добавила, что ВОЗ сейчас изучает все исследования на тему устойчивости к вирусу. По мнению организации, контролировать пандемию помогут быстрые и точные тесты.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/BjKIz7lEmD
— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020
- Ранее в ВОЗ заявили, что глобальная пандемия коронавируса COVID-19 – это своего рода катастрофа, последствия которой мир будет ощущать еще десятилетиями.
- В Украине за 2 августа зафиксировано 990 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за сутки выписаны 333 пациента.