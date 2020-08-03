Во Всемирной организации охраны здоровья заявили, что на сегодняшний день менее 10% населения мира переболело COVID-19.

Об этом сообщила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове.

“Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше”, – сказала она.

Также Керхове добавила, что ВОЗ сейчас изучает все исследования на тему устойчивости к вирусу. По мнению организации, контролировать пандемию помогут быстрые и точные тесты.