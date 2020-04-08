Из-за эпидемии коронавируса в ЕС наблюдается всплеск расизма и ксенофобии в отношении людей азиатского происхождения.

Об этом сообщает европейская медиакомпания Euroactiv.

Сообщается, что согласно исследованию, проведенного Агентством по основным правам Европейского союза (FRA) наблюдается всплеск зарегистрированных случаев расизма в отношении людей, предположительно, имеющих китайское или азиатское происхождение. Ситуацию связывают с всплеском коронавируса.

В отчете агентства отмечается, что кризис может иметь “глубокие последствия” для придерживания прав человека в Европейском Союзе.

Исследование показало, что одной из таких проблем является рост нападений на людей китайского или азиатского происхождения на почве расизма.

“Пандемия COVID-19 спровоцировала рост случаев расизма и ксенофобии против людей азиатского происхождения”, – сказано в отчете.

В частности, речь идет о словесных оскорблениях, домогательствах, физической агрессии и ненавистнические высказывания в Интернете. Также эти люди сталкиваются с дискриминацией при доступе к медицинской помощи.