Об этом сообщает европейская медиакомпания Euroactiv.
Сообщается, что согласно исследованию, проведенного Агентством по основным правам Европейского союза (FRA) наблюдается всплеск зарегистрированных случаев расизма в отношении людей, предположительно, имеющих китайское или азиатское происхождение. Ситуацию связывают с всплеском коронавируса.
В отчете агентства отмечается, что кризис может иметь “глубокие последствия” для придерживания прав человека в Европейском Союзе.
Исследование показало, что одной из таких проблем является рост нападений на людей китайского или азиатского происхождения на почве расизма.
“Пандемия COVID-19 спровоцировала рост случаев расизма и ксенофобии против людей азиатского происхождения”, – сказано в отчете.
В частности, речь идет о словесных оскорблениях, домогательствах, физической агрессии и ненавистнические высказывания в Интернете. Также эти люди сталкиваются с дискриминацией при доступе к медицинской помощи.
- Министры финансов Еврозоны, после 16-часового обсуждения выделения средств и выпуска долговых обязательств в рамках пакета экономической помощи на преодоление последствий эпидемии коронавируса, не достигли соглашения.
- Кабинет Министров Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5 % до 11,6 %.