Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По состоянию на 16:00 31 октября уже установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 8 городских, 15 поселковых и 41 сельских советов в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 20 городских, 17 поселковых, 47 сельских голов в 23 областях.

Больше всего голов выбрали в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Меньше всего — в Сумской (избрали 1 сельского голову) и Хмельницкой (ни одного избранного главы) областях.

В частности, были избраны на должность городского головы в городах областного значения такие кандидаты:

  • Кушнир Анатолий Петрович, “Украинская стратегия Гройсмана”, Жмеринка, Винницкая область
  • Рев Алексей Александрович, самовыдвижение, Бахмут, Донецкая область
  • Верзилов Дмитрий Олегович, ОПЗЖ, Часоявор, Донецкая область
  • Пластун Евгений Юрьевич, самовыдвижение, Соледар, Донецкая область
  • Черняев Андрей Александрович, ОПЗЖ, Северск, Донецкая область
  • Бабяк Золтан Адальбертович, самовыдвижение, Берегово, Закарпатская область
  • Андриешин Василий Михайлович, “ЕС”, Бурштын, Ивано-Франковская область
  • Найда Андрей Михайлович, “Свобода”, Калуш, Ивано-Франковская область
  • Кобылянский Богдан Николаевич, “Платформа громад”, Городенка, Ивано-Франковская область
  • Левицкая Валентина Петровна, самовыдвижение, Сквира, Киевская область
  • Тимченко Владимир Григорьевич, “Березанская громада”, Березань, Киевская область
  • Нетяжук Михаил Владимирович, “Партия национального эгоизма”, Фастов, Киевская область
  • Коренной Александр Александрович, самовыдвижение, Новоукраинка, Кировоградская область
  • Ивануса Иван Иванович, самовыдвижение, Рава-Русская, Львовская область
  • Трухим Игорь Станиславович, самовыдвижение, Старый Самбор, Львовская область
  • Яценко Ярина Владимировна, “ЕС”, Новый Роздол, Львовская область
  • Поляков Александр Петрович, “Пропозиция”, Новая Одесса, Николаевская область
  • Гуляев Василий Александрович, “За майбутне”, Черноморск, Одесская область
  • Мазур Сергей Сергеевич, самовыдвижение, Балта, Одесская область
  • Сидоренко Виталий Владимирович, самовыдвижение, Заводское, Полтавская область
  • Радько Виктор Иванович. “Довира”, Лохвица, Полтавская область
  • Игнатченко Владимир Николаевич, “Наш край”, Носовка, Черниговской области
  • Цибровський Игорь Андреевич, самовыдвижение, Жашков, Черкасская область

По количеству избранных депутатов лидируют Днепропетровская, Донецкая и Одесская области. Меньше всего избранных депутатов в Луганской (5) и Хмельницкой (0) областях.

Кроме того, на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК. Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документации.

Сейчас процесс передачи протоколов продолжается только в двух регионах — Винницкой и Одесской областях.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 682 таких протокола, более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).

Окончательные результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.