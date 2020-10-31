Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По состоянию на 16:00 31 октября уже установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 8 городских, 15 поселковых и 41 сельских советов в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 20 городских, 17 поселковых, 47 сельских голов в 23 областях.

Больше всего голов выбрали в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Меньше всего — в Сумской (избрали 1 сельского голову) и Хмельницкой (ни одного избранного главы) областях.

В частности, были избраны на должность городского головы в городах областного значения такие кандидаты:

Кушнир Анатолий Петрович, “Украинская стратегия Гройсмана”, Жмеринка, Винницкая область

Рев Алексей Александрович, самовыдвижение, Бахмут, Донецкая область

Верзилов Дмитрий Олегович, ОПЗЖ, Часоявор, Донецкая область

Пластун Евгений Юрьевич, самовыдвижение, Соледар, Донецкая область

Черняев Андрей Александрович, ОПЗЖ, Северск, Донецкая область

Бабяк Золтан Адальбертович, самовыдвижение, Берегово, Закарпатская область

Андриешин Василий Михайлович, “ЕС”, Бурштын, Ивано-Франковская область

Найда Андрей Михайлович, “Свобода”, Калуш, Ивано-Франковская область

Кобылянский Богдан Николаевич, “Платформа громад”, Городенка, Ивано-Франковская область

Левицкая Валентина Петровна, самовыдвижение, Сквира, Киевская область

Тимченко Владимир Григорьевич, “Березанская громада”, Березань, Киевская область

Нетяжук Михаил Владимирович, “Партия национального эгоизма”, Фастов, Киевская область

Коренной Александр Александрович, самовыдвижение, Новоукраинка, Кировоградская область

Ивануса Иван Иванович, самовыдвижение, Рава-Русская, Львовская область

Трухим Игорь Станиславович, самовыдвижение, Старый Самбор, Львовская область

Яценко Ярина Владимировна, “ЕС”, Новый Роздол, Львовская область

Поляков Александр Петрович, “Пропозиция”, Новая Одесса, Николаевская область

Гуляев Василий Александрович, “За майбутне”, Черноморск, Одесская область

Мазур Сергей Сергеевич, самовыдвижение, Балта, Одесская область

Сидоренко Виталий Владимирович, самовыдвижение, Заводское, Полтавская область

Радько Виктор Иванович. “Довира”, Лохвица, Полтавская область

Игнатченко Владимир Николаевич, “Наш край”, Носовка, Черниговской области

Цибровський Игорь Андреевич, самовыдвижение, Жашков, Черкасская область

По количеству избранных депутатов лидируют Днепропетровская, Донецкая и Одесская области. Меньше всего избранных депутатов в Луганской (5) и Хмельницкой (0) областях.

Кроме того, на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК. Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документации.

Сейчас процесс передачи протоколов продолжается только в двух регионах — Винницкой и Одесской областях.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 682 таких протокола, более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).

Окончательные результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.