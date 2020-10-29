Об этом заявил руководитель Центрального штаба “Европейской Солидарности” Александр Турчинов во время брифинга.

“Европейская Солидарность” получила очень серьезную поддержку избирателей и значительно укрепила свои позиции во всех регионах нашей страны. Но по количеству фальсификаций, по неорганизованностью избирательного процесса мы возвращаемся в до-майдановские времена, когда власть пыталась влиять и административно, и используя различные грязные, теневые схемы, чтобы изменить в свою пользу исход выборов. Мы снова видим этот римейк. Как во времена Януковича, сейчас “выборы” продолжаются и после дня голосования”, – отметил Турчинов.

Он подчеркивает – уже пятый день как прошло голосование на участках, но до сих пор нет окончательных результатов, потому что есть попытки власти их изменить.

“Для этого фактически заблокирована деятельность многих участковых и территориальных избирательных комиссий. По всей стране областные ТИК получили менее 10 процентов необходимых протоколов для подведения итогов выборов – старая технология, активно использовала “Партия регионов” о блокировании подсчета голосов, по коррекции протоколов, по переписывание протоколов. А также попытки судом не признавать выборы на участках, где получила значительное преимущество оппозиция. К сожалению, все эти грязные технологии снова возвращаются в нашу страну”, – отметил он.

В качестве примера, Александр Турчинов привел результаты параллельного подсчета голосов “Европейской солидарностью” в Киеве, где партия одержала убедительную победу, по сравнению с чрезвычайно малым процентом поддержки пропрезидентской партии “Слуга народа”.

“Среди регионов, где “Европейская Солидарность” получила полную победу, Киев и Киевская область. В Киеве мы приняли более 20% голосов, а правящая партия “Слуга народа” взяла 7,3% голосов. Серьезное поражение партии власти – и победа оппозиции. В Оболонской, Дарницкой ТКВ пока заблокирован подсчет голосов. Как и в других регионах происходит попытка путем так называемого уточнения протоколов изменить результат выборов. Партия власти пытается протягивать сателлитные политические проекты, которые могут изменить расклад сил в советах. И безусловно своим голосованием поддерживать провластные проекты”, – подчеркнул Турчинов.