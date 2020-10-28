Местные выборы не принесли каких-то супер сенсаций – партия президента получила первое прогнозируемое поражение, местные власти, воспользовавшись децентрализацией, не только укрепили, но и застолбили свои позиции. Реванша регионалов не вышло, а партия Порошенко существенно улучшила позиции.

Низкая явка. Выборы 25 октября показали одну из самых низких явок. Безусловно, одной из главных причин не идти на участок было нежелание подвергать себя опасности во время эпидемии коронавируса. Но этот фактор стал решающим при наличии другого – у избирателя не было мотивации идти на выборы.

А власть наоборот даже отпугнула избирателя лозунгом «Все будет, как решишь ты». Ведь люди очень в малой степени склонны брать на себя ответственность. И нести ее, включая такие неприятные чувства, как вина и стыд. Психотерапевт Отто Кернберг в одной из своих работ отметил, что несмотря на то, что к власти чаще всего приходят мужчины, люди ищут в ней заботливый материнский объект. А тут материнский объект решил предложить шнуровать ботинки самим. И многим идея пришлась не по душе.

В этих выборах не было драмы. Не было накала – прийди, проголосуй, твой голос решающий. Избирателей накормили фейковой социологией, а напомнить о важности его голоса забыли. Не было борьбы «добра» со «злом». Не было идеи.

Поэтому, отвечая на вопросы группы «Рейтинг», 40% украинцев и заявили, что эти выборы им не интересны.

Страх коронавируса оказался решающим тут для 10% процентов, 20% дипломатично сослались на состояние здоровья, более 20% честно признались, что им важнее личные дела.

Поражение власти

То, что власть «Слуг» не сможет выиграть выборы мэра ни в одном областном центре было ясно за полгода до выборов. Но то, что и на создание большинства или хотя бы влияние не будет претендовать, открылось уже за пару месяцев до выборов. И то, что Александр Корниенко говорит, что «Слуги» набирают самый высокий процент на выборах в облсоветы – слабое утешение. В понедельник он привел цифры: у «Слуги» -19%, у «Европейской солидарности» – 17%.

А теперь сравним с предыдущими местными выборами.

В 2010 Партия регионов по результатам экзитпола получила в облсоветах почти 40% голосов, тогда как «Батькивщина» – 13%. Явка была близка к 50%, так что Азаров даже шутил, что она у нас даже лучше, чем в Европе.

Партия Януковича также выиграла выборы в 10 областных центрах, «Батькивщина» – в 2. Одним из самых больших вызовов для Партии регионов было тогда – выиграет ли Геннадий Кернес выборы мера Харькова у Арсена Авакова, тогда представлявшего «Батькивщину».

При этом в гор и облсоветах на востоке страны ПР получила весомое большинство. 87 мандатов в одесском облсовете, 166 – в донецком. И только разве что во Львове и Ивано-Франковске получила жалкие 5 и 3 мандата.

Скажете, админресурс. И спасибо, что такого больше нет.

На прошлых местных выборах Блок Петра Порошенко получил поддержку 2,5 миллионов избирателей, тогда как Оппоблок и «Батькивщина» получили только по миллиону.

Процентное соотношение на выборах в облсоветы выглядело так: Блок Петра Порошенко “Солидарность” поддержали 19,4% избирателей, Батькивщину – 12%, Оппозиционный блок – 11,5%. 17 мэров городов было избрано от БПП, и это был лучший партийный показатель, хотя и очень мелкий на фоне 115 самовыдвиженцев. Но грамотно сыграв с самовыдвиженцами и запустив на поле Оппоблока «Наш край», команда Порошенко тогда показала, что власть принадлежит ей и в этом не стоит сомневаться.

5 лет спустя Зеленский в пух и прах проигрывает выборы местным элитам (в областных центрах только в Ужгороде «Слуга народа» выходит во второй тур), а его «5 вопросов» из технологии улучшения результата «Слуг» и победы президента, превращаются в его позор и перспективы криминальной ответственности. Ведь то, что распиарили, как самый большой опрос, провели аж на 50 участках.

И даже если Зеленский сегодня уволит за провал зама Офиса президента по региональной политике Сергея Трофимова и сменит главу партии Александра Корниенко, то вертикаль власти ему все равно придется строить с нуля, только с уже рейтингом, в два раза ниже, когда каждая региональная или финансовая группа будет просить все более жирный кусок за помощь президенту.

Реванш Порошенко

Пятый президент Украины был, кажется, единственным, кто вышел в понедельник на брифинг с результатами выборов. Ему есть чему радоваться: его партия преодолела 5-ти процентный барьер во все облсоветы и теперь гордо может называться всеукраинской партией. Для сравнения «Слуги» не зашли в три облсовета, ОПЗЖ – в 6.

В 4 областях (Киевская, Ровенская, Львовская, Тернопольская) ЕС выиграла выборы. Также партия Порошенко заняла первое место в Киеве.

Во многих областях на востоке партия оказалась в тройке лидеров: в Харькове – 9,3% и третий результат в горсовет Харькова), Одессе – 12%, в Днепре – 7%, Запорожье – 13%.

Победа ЕС в Киеве ставит просто в дурацкое положение мэра Киева Виталия Кличко. Ведь все лето он то и делал, что отбивался от предложений Порошенко о совместном походе на выборы, а потом и поддержки как единого кандидата в мэры. Офис президента рассчитывал, что они создадут большинство с Кличко и будут держать его на крючке изменениями в закон о столице и перспективой потерять должность главы КГГА. Но «Слуги» набирают в Киеве такой ничтожный процент, что в большинство еще придется приклеивать кого-то третьего или четвертого. Очень хочет, например, ОПЗЖ. А такой формат уже может закончится очень печально для электоральной поддержки Кличко. Потому что теперь то он должен понимать, что половина его рейтинга крепко зажата в руках Порошенко, и без него он такой же соискатель как все.

На ближайшие две недели для команды Порошенко будет главной задачей добиться победы Олег Синютки во Львове. Этот бой с Садовым очень важен для команды Порошенко и это можно отследить по тому, как все тяжеловесы партии подключились к агитации за кандидата. Но даже если ЕС его и проиграет, жизнь Садового при большинстве ЕС в горсовете вряд ли сможет того порадовать.

Также кандидат от ЕС поборется во втором туре в Ровно.

Недореванш ОПЗЖ

Рост рейтинга Юрия Бойко на обломках пьедестала Владимира Зеленского заставил многих предполагать, что собрание бывших соратников Кучмы сможет восстановить свои позиции во многих городах.

Но тут с ОПЗЖ злую шутку сыграло ее троевластие. Во многих городах сторона Медведчука и сторона Левочкина вошли в конфликт относительно того, кого выдвигать.

Так, в Николаеве опзжшники долго не могли сторговаться, кого выдвигать – сына покойного мэра Владислава Чайку (лоббировала группа Медведчука) или Артема Ильюка (за которого ратовал Левочкин).

Точно так же в Одессе группа Левочкина продвигала Николая Скорика, а Рабиновича-Медведчука – Татьяну Плачкову. Области были поделены между тремя группами влияния, но в некоторых спорных (как вышеупомянутые) одна сторона получала область, а вторая – город. Информационная компания и технологии были на Сергее Левочкине (о чем он не забыл намекнуть через СМИ).

Несмотря на то, что в партии скрывают разногласия, то, что на итоговый брифинг Медведчук и Рабинович не пришли, заставляет задуматься.

А в понедельник на сайте партии появилась новость про кражу голосов у ОПЗЖ в Киеве. Но по информации журналистов, одна группа ОПЗЖ «таскала» у второй, чтобы пропихнуть Пальчевского (инвестиционный проект Вадима Столара, который в список ОПЗЖ попал по квоте Рабиновича).

Тем не мене, в ОПЗЖ кампанию для себя считают удачной, не только потому что партия победила на выборах в облсовет в 6 областях, но и вышла за границы юго-востока.

Главный же плюс ЕС и ОПЗЖ, что они довели своего избирателя до урны, поняв, что явки 80% не будет.

Региональные князья

Когда на прошлых выборах некоторые народные депутаты уходили в мэры, кто-то мог только удивляться зачем. Но возможности, которые получили регионы от центра, этот ход оправдали. И избранный 80% мэр Чернигова Владислав Атрошенко с абсолютным большинством у его партии этот тезис полностью подтверждает. Потому что реальную власть в области сейчас представляет он и его «Ридный дим», а не новоназначенная глава ОГА Анна Коваленко. Говорят, Атрошенко предлагал центральной власти договорится, но те отказались. И останутся в области в своей гостевой ложе, несмотря на победу Гунько.

Поэтому то, что Зеник Андрийовыч возвращается из депутатов «Слуги» назад в мэры Надвирной ни у кого не вызывает удивление.

Однотуровая победа Геннадия Кернеса в Харькове хоть и вызвала недумение во многих облаках Facebook, на самом деле в том числе свидетельство того, что ни у кого их элит не было 5 лет желания воевать с Кернесом – только договариваться. Именно поэтому сотрудники коммунальных предприятий и оказались в списках «Слуги народа». А для горожан в принципе выгоднее, если кто-то пилит на тендерах, но работы хоть как-то но делает, чем все зайдет в глухой угол из-за войны новой команды и старой.

Видимо, логика, пусть уже воруют старые, потому что новые будут еще больше, сработала в очень многих городах. Но возникновение региональных князьев пока не переформатируется в какое-то стойкое объединение.

Мэры, вошедшие в «Пропозицию», почти все победили в первом туре – в Днепре, Кропивницком и Житомире. У Сенкевича хорошие шансы во втором туре в Николаеве.

Также мэры в этих городах получат, скорее всего свое большинство. Но если даже посмотреть на область, то тут они еще не достигли того влияния и идут в хвосте процесса.

«За майбутне», которое в лице Игоря Палицы получило абонемент на телеканале «1+1», пока хвастается победами только в ОТГ. Первый результат партия получила прогнозируемо на выборах в волынский облсовет, которым 5 лет руководил Игорь Палица. Тут у партии 30%, а вот в городах поменьше и результат поскромнее – 14-15%.

Еще один успех партии – второе место в Ивано-Франковский облсовет. На этом и все.

Так что пока у двух партий, выросших на идее децентрализации, пока не очень выходит стать общенациональными силами, хотя и срок жизни у них не такой большой. И на фоне результатов «Батькивщины», «Голоса» и «Свободы» их рост вполне нормальный.

В принципе, если бы центральная власть была умнее и сильнее, она уже давно бы обрубила или культурно обрезала эти отцентровые ветки государственного дерева. Но пока ничего нового, кроме придерживать местную власть криминальными делами власть не придумала.

В результате в регионе сработало правило: Техас могут грабить только техасцы. И лучше старые, потому что новые могут украсть больше.

Что дальше?

Самая интересная часть для узкой группы людей, под названием битва жаб и мышей, за формирование большинства. С такими союзами, что центру и не снилось. А партии в центре вернуться к вопросу, насколько сильно шатать власть, чтобы выйти на выборы на пике своей формы.

И помнить: сетка работает, если ее не видит МВД. Доказано Гунько и результатом «Едности». И не только ими. А сториз в инстаграме – нет.