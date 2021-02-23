Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
“Сегодня, 23 февраля, ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021”, – говорится в сообщении.
ЦИК, в частности, зарегистрировала кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) – Иштвана Добшу от “КМКС” Партии венгров Украины, Людмилу Дорошенко от политической партии “Будущее страны”, а также Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка как самовыдвиженцев.
В одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) зарегистрированы Василий Вирастюк от политической партии “Слуга народа”, Юрия Голинея от политической партии “Всеукраинское объединение “Платформа общин”, Иосифа Резеша от “КМКС” Партии венгров Украины.
В то же время в ЦИК напомнили, что ранее комиссия уже зарегистрировала девять кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского – в ОВО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко – в ОВО № 87.
- Партия “Слуга народа” официально выдвинула спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду Украины. Вирастюк будет баллотироваться по 87-му округу (Ивано-Франковская область). По 50-му округу (Донецкая область) “слуги” выдвигают на довыборах главу Покровской РГА Андрея Бондаренко.
- Украинский силач, кандидат в народные депутаты от “Слуги народа” Василий Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.