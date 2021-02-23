Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 новых кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

“Сегодня, 23 февраля, ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021”, – говорится в сообщении.

ЦИК, в частности, зарегистрировала кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) – Иштвана Добшу от “КМКС” Партии венгров Украины, Людмилу Дорошенко от политической партии “Будущее страны”, а также Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка как самовыдвиженцев.

В одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) зарегистрированы Василий Вирастюк от политической партии “Слуга народа”, Юрия Голинея от политической партии “Всеукраинское объединение “Платформа общин”, Иосифа Резеша от “КМКС” Партии венгров Украины.

В то же время в ЦИК напомнили, что ранее комиссия уже зарегистрировала девять кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского – в ОВО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко – в ОВО № 87.