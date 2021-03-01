Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.
Сегодня, 1 марта, ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины, которые состоятся 28 марта 2021 года.
В частности, зарегистрирована Юлия Кузьменко, кандидат от политической партии “Европейская Солидарность” в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).
В этом же округе зарегистрировали кандидатов Андрея Аксенова (политпартия “Порядок”) и Николая Головко (самовыдвиженец). Еще 5 кандидатам — Олегу Пазюричу, Михаилу Сахно, Сергею Шаповалову, Юрий Чиху и Ольге Квитке — в регистрации отказали. Причинами послужили невнесение залога, несоответствие документов и прочее.
Напомним, партия “Европейская Солидарность” выдвинула кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области 15 февраля. 24 февраля Кузьменко подала документы в ЦИК.
Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который (как и Кузьменко) является фигурантом “дела Шеремета”, поддержал ее выдвижение.
- 2 февраля суд продлил действие мер пресечения для фигурантов “дела Шеремета”. Андрей Антоненко остается под арестом, а Юлия Кузьменко — под домашним арестом до 2 апреля.
- Подробнее о деле Шеремета — по ссылке.