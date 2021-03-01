Центральная избирательная комиссия зарегистрировала волонтера, врача Юлию Кузьменко кандидатом от "Европейской Солидарности" на довыборах в Верховную Раду.

Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.

Сегодня, 1 марта, ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины, которые состоятся 28 марта 2021 года.

В частности, зарегистрирована Юлия Кузьменко, кандидат от политической партии “Европейская Солидарность” в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).

В этом же округе зарегистрировали кандидатов Андрея Аксенова (политпартия “Порядок”) и Николая Головко (самовыдвиженец). Еще 5 кандидатам — Олегу Пазюричу, Михаилу Сахно, Сергею Шаповалову, Юрий Чиху и Ольге Квитке — в регистрации отказали. Причинами послужили невнесение залога, несоответствие документов и прочее.

Напомним, партия “Европейская Солидарность” выдвинула кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области 15 февраля. 24 февраля Кузьменко подала документы в ЦИК.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который (как и Кузьменко) является фигурантом “дела Шеремета”, поддержал ее выдвижение.