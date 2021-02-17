Об этом он сказал в видеообращении из зала суда.
“Я узнал, что наша Юля идет в депутаты по Донецкой области по мажоритарке в Верховную Раду, и я ее поздравляю, и поддерживаю. Я очень вас прошу тоже поддержать, я даже настаиваю на том, чтобы вы… я подозреваю, что такое происходит, эти срач – нельзя так делать, мы же видим, что целенаправленно против украинских сил работает российская гадость, мы, наоборот, друг друга должны поддерживать, а не искать какие-то моменты, кто не так воевал, кто не так где-то ездил, кто не так волонтерил, не так сидел и так далее. Прекращайте это, пожалуйста”, – отметил Антоненко.
Напомним, 15 февраля партия “Европейская Солидарность” выдвинула Кузьменко кандидатом в нардепы.
В своем онлайн-обращении Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны. Тогда они воспринимали как злую шутку возможность преследования за это.
“И вот за окном 2021 год. Преследование и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и обороты, что были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных”, – отметила она.
Кузьменко также подчеркнула, что Донбасс – это ее родина, и он должен ощущать себя частью Украины.
Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021 года.
Напомним, о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.
- В начале января появилась информация, что убийство журналиста Павла Шеремета было санкционировано президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции и бывшим белорусским спецназовцем. Макар уже дал показания следователям Национальной полиции Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- В начале февраля Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь до 2 апреля 2021 года.