Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который является фигурантом "дела Шеремета", поддержал выдвижение детского кардиохирурга, волонтера Юлии Кузьменко кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области.

Об этом он сказал в видеообращении из зала суда.

“Я узнал, что наша Юля идет в депутаты по Донецкой области по мажоритарке в Верховную Раду, и я ее поздравляю, и поддерживаю. Я очень вас прошу тоже поддержать, я даже настаиваю на том, чтобы вы… я подозреваю, что такое происходит, эти срач – нельзя так делать, мы же видим, что целенаправленно против украинских сил работает российская гадость, мы, наоборот, друг друга должны поддерживать, а не искать какие-то моменты, кто не так воевал, кто не так где-то ездил, кто не так волонтерил, не так сидел и так далее. Прекращайте это, пожалуйста”, – отметил Антоненко.

Напомним, 15 февраля партия “Европейская Солидарность” выдвинула Кузьменко кандидатом в нардепы.

В своем онлайн-обращении Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны. Тогда они воспринимали как злую шутку возможность преследования за это.

“И вот за окном 2021 год. Преследование и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и обороты, что были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных”, – отметила она.

Кузьменко также подчеркнула, что Донбасс – это ее родина, и он должен ощущать себя частью Украины.

Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021 года.

Напомним, о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.