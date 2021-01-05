Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции, информирует The Guardian.
Отметим, что в декабря 2020 года Дания ввела жесткие ограничения, в частности речь идет о закрытии баров, ресторанов и других непродовольственных магазинов, чтобы сдержать всплеск новых заражений.
В последние дни некоторые депутаты призвали ужесточить ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании. Его считают более заразным и агрессивным.
“Мутация уже настолько распространена, что ее невозможно остановить. Но мы можем задержать это и затянуть время, чтобы сделать прививку еще большему количеству людей”, – отметила Метте Фредериксен.
Министерство здравоохранения страны прогнозирует, что новый штамм вируса станет доминантным в Дании в середине следующего месяца.
Новые ограничения предусматривают снижение лимита публичных собраний до пяти человек, тогда как в зонах общего пользования, в том числе в розничных магазинах, будет введено правило дистанции на 2 метра.
- Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о срочном введении нового локдауна в Англии. Ранее в стране обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, более агрессивный и заразный.
- Также ученые подтвердили, что новый штамм коронавируса, вспышку которого зафиксировали в Великобритании, агрессивнее и заразнее, чем предыдущие версии вируса.