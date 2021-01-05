Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции, информирует The Guardian.

Отметим, что в декабря 2020 года Дания ввела жесткие ограничения, в частности речь идет о закрытии баров, ресторанов и других непродовольственных магазинов, чтобы сдержать всплеск новых заражений.

В последние дни некоторые депутаты призвали ужесточить ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании. Его считают более заразным и агрессивным.

“Мутация уже настолько распространена, что ее невозможно остановить. Но мы можем задержать это и затянуть время, чтобы сделать прививку еще большему количеству людей”, – отметила Метте Фредериксен.

Министерство здравоохранения страны прогнозирует, что новый штамм вируса станет доминантным в Дании в середине следующего месяца.

Новые ограничения предусматривают снижение лимита публичных собраний до пяти человек, тогда как в зонах общего пользования, в том числе в розничных магазинах, будет введено правило дистанции на 2 метра.