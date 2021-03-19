Совет национальной безопасности и обороны поручил органам власти проанализировать все до сих пор действующие указы бывшего президента Виктора Януковича..

Об этом по итогам заседания проинформировал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщают #Буквы.

“У нас на сегодня есть указы и распоряжения Виктора Федоровича Януковича, в прошлом президента, осужденного по 111 статье за ​​государственную измену. Поручено органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины”, — сказал он.

Ранее сегодня Совет нацбезопасности и обороны принял решение о применении персональных санкций против милиционеров, предавших присягу и работающих в РФ, а также нескольких десятков бывших топ-чиновников Украины. В санкционный список попал и президент-беглец.

Государственная измена Януковича

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

Согласно приговору, суд признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. По первому пункту обвинения в госизмене в форме “предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины” Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму – к 12 годам. По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.

При этом обвинение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) суд признал недоказанным.

Впоследствии адвокаты Януковича из объединения “AVER LEX” подали апелляцию на обвинительный приговор Оболонского районного суда. В общей сложности было подано не менее 5 апелляций.