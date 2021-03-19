Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють в РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України.

Про це за підсумками засідання проінформував секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляють #Букви.

“Було окреме подання Кабінету Міністрів. Йдеться про міліціянтів, що зрадили присязі і сьогодні працюють на території РФ або на тимчасово окупованих територіях. Друге було голови Служби безпеки Івана Баканова”, — сказав Данілов, додавши, що йдеться про максимальний можливий обсяг санкцій.

До санкційного списку потрапили:

Абісов Сергій Вадимович (з серпня 2005 обіймав керівні посади у Сімферопольському міського управління міліції в Автономній Республіці Крим, у 2014-2018 в окупаційній владі був “міністром МВД”)

(з серпня 2005 обіймав керівні посади у Сімферопольському міського управління міліції в Автономній Республіці Крим, у 2014-2018 в окупаційній владі був “міністром МВД”) Азаров Микола Янович (експрем’єр України за часів Януковича)

(експрем’єр України за часів Януковича) Аксьонов Сергій Валерійович (самопроголошений прем’єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим)

Бобков Олександр Михайлович (ексдепутат ВРУ, член “Партії регіонів”, бере участь в військових діях на Донбасі в складі НЗФ)

Грицай Валерій Миколайович

Затулін Костянтин Федорович (депутат Державної думи Росії, тричі оголошений СБУ персоною нон ґрата в Україні)

Зима Петро Анатолійович (колишній керівник СБУ в Криму, підозрюється в причетності до анексії півострова та вбивства протестувальників Майдану)

Іванцов Андрій Геннадійович

Кирилин Олег Геннадійович (заступник очільника “МВД Криму”)

Колесніченко Вадим Васильович (ексдепутат ВРУ, був заступником голови фракції “Партії регіонів”, сприяв анексії Криму, переховується в РФ)

Константінов Володимир Андрійович (голова окупаційної “Державної ради Криму”)

Курченко Сергій Віталійович (український бізнесмен, олігарх, переховується від українського слідства у РФ)

Кусюк Сергій Миколайович (колишній полковник української міліції, заступник командира полку особливого призначення “Беркут”)

Лєбєдєв Павло Валентинович (колишній український політик, член “Партії регіонів”, ексміністр оборони України, переховується в РФ)

(колишній український політик, член “Партії регіонів”, ексміністр оборони України, переховується в РФ) Пасічник Леонід Іванович (голова терористичної “ЛНР”)

Поддубов Олександр Олександрович (начальник “УМВС Росії по місту Севастополю”)

Поклонська Наталія Володимирівна (колишня “прокурорка” Криму, депутатка Держдуми РФ)

Шпонка Віктор Павлович (ймовірно, секретар РНБО обмовився і йшлося ексгенпрокурора України Пшонку, підозрюваного у вбивствах майданівців)

Саламатін Дмитро Альбертович (обвинувачений у держзраді ексміністр оборони України)

(обвинувачений у держзраді ексміністр оборони України) Соркін Ігор В’ячеславович (банкір, відомий за прізвиськом “касир родини Януковича”)

Табачник Дмитро Володимирович (голова АП при Кучмі, двічі віцепрем’єр, голова МОН в уряді Азарова, переховується в Росії)

Ткаченко Микола Миколайович

Федорян Микола (колишній заступник начальника ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, підозрюваний у держзраді)

Фіськов Микола Миколайович

Черпіцький Олександр Зіновійович (ексзаступник міністра оборони України)

Чечерімова Ольга Анатолійвна

Янукович Віктор Федорович (експрезидент України, визнаний винним в державній зраді, переховується в РФ)

Данілов також зауважив, що 99% цих осіб раніше були громадянами України, сьогодні вони — громадяни РФ.

Відповідне рішення РНБО матиме ввести в дію своїм указом президент України.