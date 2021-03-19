Про це за підсумками засідання проінформував секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляють #Букви.
“Було окреме подання Кабінету Міністрів. Йдеться про міліціянтів, що зрадили присязі і сьогодні працюють на території РФ або на тимчасово окупованих територіях. Друге було голови Служби безпеки Івана Баканова”, — сказав Данілов, додавши, що йдеться про максимальний можливий обсяг санкцій.
До санкційного списку потрапили:
- Абісов Сергій Вадимович (з серпня 2005 обіймав керівні посади у Сімферопольському міського управління міліції в Автономній Республіці Крим, у 2014-2018 в окупаційній владі був “міністром МВД”)
- Азаров Микола Янович (експрем’єр України за часів Януковича)
- Аксьонов Сергій Валерійович (самопроголошений прем’єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим)
- Бобков Олександр Михайлович (ексдепутат ВРУ, член “Партії регіонів”, бере участь в військових діях на Донбасі в складі НЗФ)
- Грицай Валерій Миколайович
- Затулін Костянтин Федорович (депутат Державної думи Росії, тричі оголошений СБУ персоною нон ґрата в Україні)
- Зима Петро Анатолійович (колишній керівник СБУ в Криму, підозрюється в причетності до анексії півострова та вбивства протестувальників Майдану)
- Іванцов Андрій Геннадійович
- Кирилин Олег Геннадійович (заступник очільника “МВД Криму”)
- Колесніченко Вадим Васильович (ексдепутат ВРУ, був заступником голови фракції “Партії регіонів”, сприяв анексії Криму, переховується в РФ)
- Константінов Володимир Андрійович (голова окупаційної “Державної ради Криму”)
- Курченко Сергій Віталійович (український бізнесмен, олігарх, переховується від українського слідства у РФ)
- Кусюк Сергій Миколайович (колишній полковник української міліції, заступник командира полку особливого призначення “Беркут”)
- Лєбєдєв Павло Валентинович (колишній український політик, член “Партії регіонів”, ексміністр оборони України, переховується в РФ)
- Пасічник Леонід Іванович (голова терористичної “ЛНР”)
- Поддубов Олександр Олександрович (начальник “УМВС Росії по місту Севастополю”)
- Поклонська Наталія Володимирівна (колишня “прокурорка” Криму, депутатка Держдуми РФ)
- Шпонка Віктор Павлович (ймовірно, секретар РНБО обмовився і йшлося ексгенпрокурора України Пшонку, підозрюваного у вбивствах майданівців)
- Саламатін Дмитро Альбертович (обвинувачений у держзраді ексміністр оборони України)
- Соркін Ігор В’ячеславович (банкір, відомий за прізвиськом “касир родини Януковича”)
- Табачник Дмитро Володимирович (голова АП при Кучмі, двічі віцепрем’єр, голова МОН в уряді Азарова, переховується в Росії)
- Ткаченко Микола Миколайович
- Федорян Микола (колишній заступник начальника ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, підозрюваний у держзраді)
- Фіськов Микола Миколайович
- Черпіцький Олександр Зіновійович (ексзаступник міністра оборони України)
- Чечерімова Ольга Анатолійвна
- Янукович Віктор Федорович (експрезидент України, визнаний винним в державній зраді, переховується в РФ)
Данілов також зауважив, що 99% цих осіб раніше були громадянами України, сьогодні вони — громадяни РФ.
Відповідне рішення РНБО матиме ввести в дію своїм указом президент України.