По состоянию на 17 часов понедельника, 30 ноября, в правительстве не было согласованной даты полного локдауна.

Об этом #Буквам сказали несколько представителей Кабмина.

“Мне такая дата неизвестна”, — ответил один из министров.

Дата будущего локдауну обсуждалась на совещании в Офисе у президента. Однако кроме сообщений анонимных Telegram-каналов официальной информации оттуда нет.

По состоянию на пятницу предварительной датой было 24 декабря. Также обсуждалось, каких сфер коснется карантин. В частности, идут дискуссии и о работе транспорта.