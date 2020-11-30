Об этом #Буквам сказали несколько представителей Кабмина.
“Мне такая дата неизвестна”, — ответил один из министров.
Дата будущего локдауну обсуждалась на совещании в Офисе у президента. Однако кроме сообщений анонимных Telegram-каналов официальной информации оттуда нет.
По состоянию на пятницу предварительной датой было 24 декабря. Также обсуждалось, каких сфер коснется карантин. В частности, идут дискуссии и о работе транспорта.
- 29 ноября председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что вероятность введения в Украине полного локдауну составляет 90%, а еще правительство готовит так называемый интеллектуальный локдаун.
- 28 ноября сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко по итогам совещания в парламенте заявила, что в ближайшие недели локдаун не будут вводить.