Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Как сообщалось ранее, 20 декабря Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Александра Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров. Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути. После правоохранители со штурмом вывели Кузьменко из зала суда, применяя силу в отношении протестующих граждан.
Свои действия правоохранители объясняют необходимостью выполнения решения суда.
“Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемого. … Произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям. Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанного в изолятор временного содержания”, — прокомментировали в полиции.
При этом известно, что в результате штурма в суде был травмирован по меньшей мере один человек — военный, экс-командир 25-го батальона Андрей (позывной “Высота”). С места происшествия его госпитализировали с подозрением на травму или перелом шеи. Однако от комментариев об этом в полиции воздерживаются.
Після сутички поліції з ветеранами в апеляційному суді, з травмою шиї госпіталізований Андрій Янченко, екс командир 25-го батальйону територіальної оборони київської обл. "Київська Русь" pic.twitter.com/zA5jd3GJIF
— Andrei 25 (@24JDI) December 20, 2019
Накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.
Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях.
- Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.