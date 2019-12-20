Штурм суда, где не состоялось заседания об избрании меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, был проведен "во исполнение решения суда".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Александра Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров. Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути. После правоохранители со штурмом вывели Кузьменко из зала суда, применяя силу в отношении протестующих граждан.

Свои действия правоохранители объясняют необходимостью выполнения решения суда.

“Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемого. … Произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям. Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанного в изолятор временного содержания”, — прокомментировали в полиции.

При этом известно, что в результате штурма в суде был травмирован по меньшей мере один человек — военный, экс-командир 25-го батальона Андрей (позывной “Высота”). С места происшествия его госпитализировали с подозрением на травму или перелом шеи. Однако от комментариев об этом в полиции воздерживаются.