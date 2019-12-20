Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве журналиста Александра Шеремета Юлии Кузьменко из-за неявки прокуроров.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Коллегия судей, в составе Татьяны Фрич, Юрия Сливы и Владимира Мельника, приняли решение перенести заседание на 24 декабря.

Защитник Кузьменко Влад Добош заявил, что не покинет зал суда, пока не рассмотрят дело по сути.

Сейчас из зала суда никто не расходится.

По словам депутата фракции “Европейская солидарность” Яны Зинкевич, ее коллега Виктор Бондарь смог дозвониться Генпрокурору Руслану Рябошапке. Теперь все присутствующие ждут приезда прокурора по делу Кузьменко и самого господина Бондаря.

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.