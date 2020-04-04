Экс-заместитель главы Офиса Генпрокурора Виктор Трепак сомневается, что после его отставки в деле об убийстве херсонской чиновницы и активистки Катерины Гандзюк возможен прорыв.

Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

В августе 2019 года Трепак стал одним из заместителей ныне бывшего Генпрокурора Руслана Рябошапка.

Новый Генпрокурор Ирина Венедиктова обещала Трепаку, что тот останется на занимаемой должности и дальше будет заниматься теми делами, которые курировал ранее. Среди них – дело Гандзюк.

Именно под его процессуальным руководством в Болгарии задержали Алексей Левина, одного из ключевых свидетелей в деле, который мог бы дать показания против вероятного заказчика нападения на активистку, главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Но несколько дней спустя после назначения Венедиктова представила новых заместителей, а Трепак узнал, что уже не курирует дело Гандзюк.

Одновременно с отставкой Трепака заявление об отставке написал еще один чиновник Офиса Генпрокурора, Олег Денега, который занимался расследованием “дела Гандзюк” и преступной организации на территории Херсонской области.

“Касательно дальнейшего рывка в этом деле – у меня большие сомнения. Успех в расследовании сложных дел обеспечивается сочетанием нескольких моментов: умением составить и держать целостную картину расследования, профессионализмом и настойчивостью оперативников, следователей и прокуроров. В любом случае заказчики и организаторы нападения на Екатерину Гандзюк могут уже “накрывать стол” тем, кто добился таких изменений в организации расследования этого дела”, – отметил Трепак.

Расследование показало, что на территории Херсонской области работал преступный клан, в рамках деятельности которого и было спланировано нападение на Гандзюк.