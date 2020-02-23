Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти директора Atlantic Group Сергея Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.

Об этом проинформировали в пресс-службе НПУ.

Старицкий погиб в доме экс-министра иностранных дел Украины в селе Чайки Киевской области. Есть информация, что это дом Леонида Кожары.

“Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина… В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью”, – отмечается в сообщении.

Для установления всех обстоятельств инцидента проводятся первоочередные следственные действия, в том числе назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался Сергей Старицкий. В качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли пистолет марки “Jericho 941 PSL”, патроны и гильзу.

Друзья Старицкого изначально заявляли, что не верят в версию самоубийства.

СПРАВКА. Atlantic Group — первая коммуникационная сеть Украины, основанная в 1992. Она объединяет дивизионы Creative, Media, Marketing Services, PR & Public Affairs в составе группы AGAMA Communications, а также экспертизу OOH и радиорекламы под эгидой Perekhid Outdoor.

Сергей Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году и являлся генеральным директором с момента основания холдинга. До прихода в Atlantic Group он работал в Государственной телерадиокомпании Украины руководителем отдела Международных и коммерческих отношений. В 2005-2006 годах был председателем правления телеканала “Интер”, но с 2007 возобновил свою деятельность по стратегическому управлению Atlantic Group на посту генерального директора.