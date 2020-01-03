Об этом сообщает “5 канал”.

В пятницу, 3 января, адвокаты Яны Дугарь, которая, как считает следствие, вела “разведку” возле дома Павла Шеремета накануне его убийства, подали в Государственное бюро расследование жалобу на действия правоохранителей. В заявлении идет речь о незаконном задержании, фальсификации экспертизы и привлечении заведомо невиновного лица к ответственности.

Сообщается, что следователи предоставили экспертам для анализа 6 файлов видеофайлов, датированных 2016 годом, на которых зафиксирована девушка, которая вела “разведку” в районе места преступления, для сравнения с записями 2019 года, на которых изображена якобы Яна Дугарь.

При этом в экспертизу, являющуюся основным доказательством причастности Дугарь, вошли только те исследования, которые подтвердили ее возможную схожесть с девушкой, изображенной на видео. Избирательность в отборе материалов защитники подозреваемой расценивают как умышленную фальсификацию доказательств с целью привлечения к уголовной ответственности заведено невиновной.

Кроме того, ранее адвокаты Дугарь заявляли, что в момент записи роликов 2016 года девушка находилась в военной части для оказание медицинской помощи раненым. В тот же момент, когда было записано видео от 2019 года, по словам защитников, Дугарь и вовсе была за границей.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.