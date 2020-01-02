Об этом сообщили в Facebook-группе защиты Юлии Кузьменко.

“Передали жалобу в Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека к Людмиле Денисовой о нарушении прав задержанного доктора Юлии Кузьменко. С чем мы обратились к Людмиле Денисовой? С просьбой взять под свой контроль дело Шеремета и следить за нарушениями прав задержанной Юлии Кузьменко. Ведь элементарные права должны быть гарантированы государством для каждого человека. Теперь будем ждать официальную реакцию Уполномоченного”, — подчеркнули активисты.

В жалобе идет речь о том, что права Кузьменко как человека были нарушены при задержании, и нарушаются до сих пор, поскольку ее удерживают в изоляторе временного содержания 21 день, вместо установленных законом 3, а также не дают увидеться с родными. Также отмечается, что в отношении Кузьменко был нарушен принцип презумпции невиновности. Помимо єтого, нарушаются ее права на справедливый и беспристрастный суд.

Ранее адвокат Кузьменко Владислав Добош сообщил, что правоохранители проводят следственный эксперимент в деле об убийстве Павла Шеремета, не уведомив заранее адвокатов подозреваемых и не предоставив им материалы дела.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца детского врача Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.