Депутат Государственной думы Российской Федерации, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что "весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция".

Свое выступление на круглом столе в Совете Федерации он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Сейчас вокруг истории идет очень острая борьба. Нас обвиняют, вплоть до резолюции Европарламента, в том, что Советский Союз несет равную ответственность с фашистской Германией за Вторую мировую войну. Но после того, как Великобритания вышла из Европейского союза, в ЕС практически не осталось ни одной страны, которая не была бы либо участницей нацистской оси, любо союзничала с фашистской Германии, либо была ею захвачена. Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция, или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Франция тоже была повержена, и ее заводы работали на Германию”, – заявил Никонов.

Он назвал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР совместно с Германией развязал Вторую мировую войну, “чудовищным кощунством”.

“А уж то, что вчера заявил о равной ответственности Зеленский – человек, родившийся в Советском Союзе, – это чудовищное кощунство. Я не думаю, что теперь он будет рукопожатным для любого, кому дорога память о Великой Победе”, – добавил депутат Госдумы.