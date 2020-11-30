Об этом во время согласительном совещания заявила сопредседатель фракции “ЕС” Ирина Геращенко, сообщают #Буквы.

Она подчеркнула, что уже даже министр охраны здоровья в правительстве Зеленского обращает внимание на критическую ситуацию с медицинскими кадрами. “Шокирующее заявление министра Степанова, что уже 34000 врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, нет защитных средств, и передает их опять-таки фонд Порошенко, а не власть”, – отмечает Геращенко.

“Статистика больных коронавирусом впечатляющая, но я уверена, что их гораздо больше. Дело в том, что тысячи людей просто не имеют возможности из-за дороговизны сдать тесты. Потому что для простого учителя или врача 1,5 тысячи гривен за тест – это непомерные средства”, – заявила Геращенко.

Она также обратила внимание на проблемы в армии.

“Позорные ситуация в бюджете на следующий год касается армии. У нас складывается ощущение, что команда Зеленского взяла курс на снижение боеспособности ВСУ. Бюджет репрессивных органов на следующий год закладывается в 125 млрд гривен. 2 миллиарда добавляют “доблестной” прокуратуре. Министерство внутренних дел – это уже императорство в императорстве. В то же время, бюджет ВСУ остается на уровне 117 млрд. А это снижение почти на 1,5 процента от принятого решения о 5 обязательных процентах”, – отметила Геращенко.

“Шокирующая информация, что сейчас происходит в Вооруженных силах – в зиму заходят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегических запасов, не использованы 10 млрд, которые должны были пойти на обеспечение Вооруженных сил в этом году. В этом контексте мы требует не отчетов, а отставки министра охраны здоровья Степанова и министра обороны Тарана со своих постов как некомпетентных и тех, кто работает на ликвидацию армии и системы охраны здоровья в Украине”, – отметила Геращенко.

Позицию относительно Тарана также поддержала фракция “Голос”.

“Это слишком большая роскошь во время войны иметь на такой ключевой должности человека, который откровенно не справился с возложенными на него обязанностями. Вот буквально какую позицию ни возьми, министр Таран не справился. Начиная от фактического свертывания реформ, заканчивая неудовлетворительным выполнением контрактов в рамках государственного оборонного заказа. Куда ни кинь, начиная от закупки горюче-смазочных материалов, заканчивая сотрудничеством с парламентом и законодательной работой, человек просто находится не на своем месте”, – заявил председатель фракции Сергей Рахманин.