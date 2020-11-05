Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ №3817 поддержали 247 народных депутатов.
Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
Кроме того, документом предлагается уточнить, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсию как вид дохода, потеря части которого компенсируется, а также актуализировать перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования Украины, средства которых используются для выплаты компенсации.
- Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики разработало проект закона “об усилении защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя”.