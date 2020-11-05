Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ №3817 поддержали 247 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

Кроме того, документом предлагается уточнить, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсию как вид дохода, потеря части которого компенсируется, а также актуализировать перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования Украины, средства которых используются для выплаты компенсации.

  • Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики разработало проект закона “об усилении защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя”.