Верховная Рада Украины сегодня на заседании одобрила в первом чтении проект закона, которым предусматривается компенсация гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ №3817 поддержали 247 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Кроме того, документом предлагается уточнить, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсию как вид дохода, потеря части которого компенсируется, а также актуализировать перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования Украины, средства которых используются для выплаты компенсации.