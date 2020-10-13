В Запорожье в депутаты городского совета баллотируется Вероника Фесенко, которая в марте 2018 посещала Москву.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, в своем Instagram Вероника Фесенко опубликовала избирательную агитацию, на которой отмечается, что она баллотируется в горсовет от партии “Удар” Виталия Кличко.

“Запорожью чистый воздух и чистую политику, я верю в успех нашей команды”, – написала кандидатка.

Вероника Фесенко в списках кандидатов на сайте ЦИК.

А еще в своем Instagram она публикует фотографии из своей личной жизни: с мужем и ребенком, с подругами, с отдыха в разных странах.

Например, в марте 2018 Вероника Фесенко посещала Москву и была в восторге от увиденного.

“Как же я люблю открывать для себя новые города и страны…Для меня Москва ассоциируется с шоколадом “Алёнка” и Красной площадью! И я просто не могла туда не попасть! Ведь даже люди с других галактик прилетают, чтобы увидеть её. Тем более Москва как и площадь, центр мира, а как же фото для инсты, есть фото с Красной – значит был в Москве!” – подписала свои фото Вероника Фесенко.