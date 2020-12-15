Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете №4000 во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 289 нардепов.

Об этом сообщают #Буквы.

В начале обсуждения законопроекта заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин доложил решение Комитета по законопроекту. По его словам, анализ документа показал: “В части первой Бюджетных выводов из 56 предложений учтено: 31 частично учтены, частично – 19, не учтено 6 предложений. К части второй Бюджетных выводов из 129 поручений учтено 17, учтено частично – 8, не учтены 104 поручение”.

В обсуждении выступили представители депутатских фракций и групп.

Так, народный депутат от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко раскритиковал проект о бюджете на 2021.

“Учитывая проект бюджета, можно сказать, что “под елочку” нам решили подложить свинью! Это бюджет не на год, а только на один квартал. 95 квартал. Между первым и вторым чтением внесли ряд изменений, но не в пользу образования, культуры, медицины и местного самоуправления. уменьшили образовательную субвенцию почти на 3 млрд грн; трансфер Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн; ДФРР – почти на 5 млрд грн; дополнительная субвенция на учебные заведения и здравоохранения – на 2 млрд грн”, – заявил Гончаренко.

“За” документ проголосовали 289 народных депутатов.

Парламентарии голосовали следующим образом:

“Слуга народа” – 225 голосов

“Довира” – 20 голосов

“За майбутнє” – 21 голос

“Батькивщина” – 12 голосов

внефракционные – 11 голосов.

При этом фракции “Оппозиционной платформы – “За життя”, “Европейской Солидарности” и “Голоса” не отдали ни одного голоса.