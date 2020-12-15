Об этом сообщают #Буквы.
В начале обсуждения законопроекта заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин доложил решение Комитета по законопроекту. По его словам, анализ документа показал: “В части первой Бюджетных выводов из 56 предложений учтено: 31 частично учтены, частично – 19, не учтено 6 предложений. К части второй Бюджетных выводов из 129 поручений учтено 17, учтено частично – 8, не учтены 104 поручение”.
В обсуждении выступили представители депутатских фракций и групп.
Так, народный депутат от партии “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко раскритиковал проект о бюджете на 2021.
“Учитывая проект бюджета, можно сказать, что “под елочку” нам решили подложить свинью! Это бюджет не на год, а только на один квартал. 95 квартал. Между первым и вторым чтением внесли ряд изменений, но не в пользу образования, культуры, медицины и местного самоуправления. уменьшили образовательную субвенцию почти на 3 млрд грн; трансфер Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн; ДФРР – почти на 5 млрд грн; дополнительная субвенция на учебные заведения и здравоохранения – на 2 млрд грн”, – заявил Гончаренко.
“За” документ проголосовали 289 народных депутатов.
Парламентарии голосовали следующим образом:
- “Слуга народа” – 225 голосов
- “Довира” – 20 голосов
- “За майбутнє” – 21 голос
- “Батькивщина” – 12 голосов
- внефракционные – 11 голосов.
При этом фракции “Оппозиционной платформы – “За життя”, “Европейской Солидарности” и “Голоса” не отдали ни одного голоса.
- В сентябре парламент поддержал проект государственного бюджета в первом чтении. #Буквы разбирались, сколько денег потратят на Зеленского, МВД, МОЗ, образование, дороги и сколько возьмут налогов с украинцев.
- Лидер партии “За майбутне”, соратник олигарха Игоря Коломойского — Игорь Палица заявил, что нардепы “Слуги народа” получали взятки в размере $20 тысяч за поддержку проекта государственного бюджета.