Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортаґус.

Визит состоится в рамках запланированной поездки в пять стран.

В Киеве Помпео встретится с Президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, “чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Государственный секретарь США также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе.

Кроме того, ожидаются встречи Помпео с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.