Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортаґус.
Визит состоится в рамках запланированной поездки в пять стран.
В Киеве Помпео встретится с Президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, “чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Государственный секретарь США также примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе в Михайловском соборе.
Кроме того, ожидаются встречи Помпео с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.
- 30 декабря госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Позднее Помпео сообщил, что перенесет свой визит в Украину, Беларусь и Казахстан из-за массовых протестов в Ираке, во время которых было совершено нападение на посольство США.
- Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.