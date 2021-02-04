Через несколько дней после того, как военные лидеры захватили власть в Мьянме в результате государственного переворота, интернет-провайдеры, включая государственную телекоммуникационную компанию MPT, заблокировали доступ к сервисам Facebook.

Об єтом сообщает Reuters.

В письме, опубликованном ночью Министерством связи и информации, говорится, что Facebook будет заблокирован до 7 февраля в целях “стабильности”.

Некоторые пользователи в Мьянме сообщили, что у них нет доступа к нескольким сервисам Facebook.

Группа сетевого мониторинга NetBlocks подтвердила, что принадлежащая государству телекоммуникационная компания MPT, которая утверждает, что у нее 23 миллиона пользователей, заблокировала Facebook, а также его сервисы Messenger, Instagram и WhatsApp. Норвежская компания Telenor Asa сообщила, что тоже заблокировала Facebook в соответствии с директивой.

Представитель Facebook Энди Стоун признал нарушение.

“Мы призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации”, – сказал он.

Половина из 53 миллионов человек в Мьянме пользуются Facebook, который для многих является синонимом Интернета.

“В настоящее время люди, которые беспокоят стабильность страны, распространяют фейковые новости и дезинформацию и вызывают недопонимание среди граждан, используя Facebook”, – говорится в письме министерства.

Провайдер Telenor выразил серьезную обеспокоенность по поводу директивы, которая, по ее словам, была получена всеми операторами мобильной связи и поставщиками интернет-услуг в среду.

В заявлении компании говорится, что она отправила пользователям сообщение о том, что веб-сайты Facebook недоступны из-за государственного приказа.

“Хотя директива имеет правовую основу в законодательстве Мьянмы, Telenor не считает, что запрос основан на необходимости и соответствует с международному праву и правам человека”, – говорится в сообщении.

Во вторник военные предупредили, что нельзя публиковать в социальных сетях слухи, которые могут спровоцировать беспорядки и вызвать нестабильность.

На этой неделе Facebook заявил, что рассматривает ситуацию в Мьянме как чрезвычайную и принимает временные меры для защиты от вреда – такие, как удаление контента, восхваляющего или поддерживающего переворот.