Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 недовольны 60% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.

Противоположного мнения придерживаются 35% опрошенных.

“35% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% – не удовлетворены”, – отмечается в результатах опроса.

Деятельностью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в борьбе с COVID-19 довольны 33%, а недовольны – 48%.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля в противодействии эпидемии довольны 23% респондентов, недовольны – 60%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные украинцы были недовольны работой Кабинета Министров (67%) и Верховной Рады (72%).

Деятельностью министра охраны здоровья Максима Степанова довольны 32% респондентов, а 55% – не удовлетворены.

Что касается Национальной полиции, то ее деятельностью в условиях эпидемии довольны 36% опрошенных, 51% – недовольны.

В ходе опроса 48% респондентов заявили, что считают оптимальными меры, введенные властью для борьбы с коронавирусом.

Еще 24% считают их слишком мягкими, а 11% – наоборот слишком жесткими.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.