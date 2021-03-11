Про це повідомляють #Букви.
Коли: 19:55 за київським часом.
Де: НСК “Олімпійський”, Київ.
Арбітр зустрічі: Майкл Олівер (Велика Британія).
Де дивитися: у прямій трансляції матч покаже телеканал “Футбол 1”. Також зустріч можна буде дивитися на платформах Oll.tv, Volia Football, MEGOGO і Sweet.tv.
На поєдинок буде реалізовуватися 30% квитків від місткості арени (через карантинні обмеження).
Положення в рейтингу УЄФА:
“Динамо” (Київ) – 31-е місце.
“Вільярреал” – 30-е місце.
“Динамо” і “Вільярреал” грають в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА вп’яте. Кияни двічі проходили далі, але два останні рази поступалися на цій стадії. Іспанський клуб пробивався до чвертьфіналу в трьох випадках з чотирьох.
Раніше команди перетнулися лише раз – у третьому колі Кубку УЄФА-2004/05. У Києві була нульова нічия, в матчі-відповіді “Вільярреал” переміг з рахунком 2:0.
Орієнтовні склади команд
“Динамо”: Георгій Бущан; Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Віталій Миколенко; Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко; Жерсон Родрігес, Віталій Буяльський, Де Пена; Артем Бєсєдін. Не зіграють, зокрема, через травми: Денис Попов, Беньямін Вербич, Микита Бурда, Володимир Костевич, Тудор Белуце. Під питанням: Денис Гармаш, Віктор Циганков.
У “Динамо” під загрозою дискваліфікації перебувають Віталій Буяльський та Микола Шапаренко, які мають у своєму пасиві по дві жовті картки, зароблені на попередніх стадіях єврокубків.
“Вільярреал”: Рульї; Маріо Гаспар, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса; Капу, Парехо, Трігерос; Чуквуезе, Алькасер, Морено. Не зіграють: Іборра, Коклен. Під питанням: Пенья, Піно.
За крок від відсторонення на матч-відповідь знаходяться півзахисник Франсіс Коклен і захисники Раміро Фунес Морі та Рубен Пена.
Факти про команди
“Динамо”
Віце-чемпіон України минулого сезону стартував у єврокубках з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. На цій стадії “Динамо” в одноматчевому протистоянні здолало нідерландський “АЗ Алкмаар”, а в раунді плей-офф у двох матчах переграло бельгійський “Гент”.
Відтак, кияни вперше за кілька років пробилися в груповий раунд Ліги чемпіонів.
“Динамо” опинилося в одній групі з двома іменитими грандами – “Барселоною” і “Ювентусом” (обидва клуби завершили євросезон вильотом на стадії 1/8 фіналу), а також з чемпіоном Угорщини “Ференцварошем”, який очолює колишній гравець і тренер киян Сергій Ребров.
Кияни завершили групу на третьому місці, випередивши “Ференцварош” і перейшли в Лігу Європи.
В 1/16 фіналу ЛЄ команда Мірчі Луческу переграла “Брюгге”.
“Вільярреал”
Команда завершила свій попередній виступ у Лізі Європи на стадії чвертьфіналу і почала єврокубковий сезон 2020/2021 з групового раунду турніру.
В 1/16 фіналу Ліги Європи “Вільярреал” здолав австрійський “Зальцбург”.
“Вільярреал” вже вісім матчів поспіль не може здобути перемогу в Чемпіонаті Іспанії. Перед грою із “Динамо” підопічні Унаї Емері програли “Валенсії” (2:1).
- 25 лютого відбувся другий матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами “Брюгге” (Бельгія) та “Динамо” (Київ). Поєдинок завершився із рахунком 0:1 на користь “Динамо”.