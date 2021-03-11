Об этом сообщают #Буквы.
Матч состоялся на НСК “Олимпийский”.
Испанские игроки дважды отправили мячи в ворота киевского клуба. Это дает “Вильярреалу” шансы на выход в следующую стадию турнира.
В ходе игры мячи забили Пау Торрес и Рауль Альбиоль.
Видео голов
Положение в рейтинге УЕФА:
- “Динамо” (Киев) – 31-е место.
- “Вильярреал” – 30-е место.
“Динамо” и “Вильярреал” играют в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в пятый раз. Киевляне дважды проходили дальше, но два последних раза уступали на этой стадии. Испанский клуб пробивался в четвертьфинал в трех случаях из четырех.
Раньше команды пересеклись лишь раз – в третьем круге Кубка УЕФА-2004/05. В Киеве была нулевая ничья, в ответном матче “Вильярреал” победил со счетом 2:0.
Факты о командах
“Динамо”
Вице-чемпион Украины прошлого сезона стартовал в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии “Динамо” в одноматчевом противостоянии одолело нидерландский “АЗ Алкмаар”, а в раунде плей-офф в двух матчах переиграло бельгийский “Гент”.
Таким образом, киевляне впервые за несколько лет пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.
“Динамо” оказалось в одной группе с двумя именитыми грандами – “Барселоной” и “Ювентусом” (оба клуба завершили евросезон вылетом на стадии 1/8 финала), а также с чемпионом Венгрии “Ференцварошем”, который возглавляет бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров.
Киевляне завершили группу на третьем месте, опередив “Ференцварош” и перешли в Лигу Европы.
В 1/16 финала ЛЕ команда Мирчи Луческу переиграла “Брюгге”.
“Вильярреал”
Команда завершила свое предыдущее выступление в Лиге Европы на стадии четвертьфинала и начала еврокубковый сезон 2020/2021 с группового раунда турнира.
В 1/16 финала Лиги Европы “Вильярреал” одолел австрийский “Зальцбург”.
“Вильярреал” уже восемь матчей подряд не может добыть победу в Чемпионате Испании. Перед игрой с “Динамо” подопечные Унаи Эмери проиграли “Валенсии” (2:1).
- 25 февраля состоялся второй матч плей-офф 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021 между командами “Брюгге” (Бельгия) и “Динамо” (Киев). Поединок завершился со счетом 0:1 в пользу “Динамо”.