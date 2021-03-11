В четверг, 11 марта, состоялась игра киевского футбольного клуба "Динамо" против "Вильярреал" (Испания). Украинская команда проиграла в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом сообщают #Буквы.

Матч состоялся на НСК “Олимпийский”.

Испанские игроки дважды отправили мячи в ворота киевского клуба. Это дает “Вильярреалу” шансы на выход в следующую стадию турнира.

В ходе игры мячи забили Пау Торрес и Рауль Альбиоль.

Видео голов

Положение в рейтинге УЕФА:

“Динамо” и “Вильярреал” играют в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в пятый раз. Киевляне дважды проходили дальше, но два последних раза уступали на этой стадии. Испанский клуб пробивался в четвертьфинал в трех случаях из четырех.

Раньше команды пересеклись лишь раз – в третьем круге Кубка УЕФА-2004/05. В Киеве была нулевая ничья, в ответном матче “Вильярреал” победил со счетом 2:0.

Факты о командах

“Динамо”

Вице-чемпион Украины прошлого сезона стартовал в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии “Динамо” в одноматчевом противостоянии одолело нидерландский “АЗ Алкмаар”, а в раунде плей-офф в двух матчах переиграло бельгийский “Гент”.

Таким образом, киевляне впервые за несколько лет пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

“Динамо” оказалось в одной группе с двумя именитыми грандами – “Барселоной” и “Ювентусом” (оба клуба завершили евросезон вылетом на стадии 1/8 финала), а также с чемпионом Венгрии “Ференцварошем”, который возглавляет бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров.

Киевляне завершили группу на третьем месте, опередив “Ференцварош” и перешли в Лигу Европы.

В 1/16 финала ЛЕ команда Мирчи Луческу переиграла “Брюгге”.

“Вильярреал”

Команда завершила свое предыдущее выступление в Лиге Европы на стадии четвертьфинала и начала еврокубковый сезон 2020/2021 с группового раунда турнира.

В 1/16 финала Лиги Европы “Вильярреал” одолел австрийский “Зальцбург”.

“Вильярреал” уже восемь матчей подряд не может добыть победу в Чемпионате Испании. Перед игрой с “Динамо” подопечные Унаи Эмери проиграли “Валенсии” (2:1).