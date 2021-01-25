Ко Дню рождения Владимира Зеленского активисты принесли под Офис президента специфический подарок и пожелали "заниматься тем, к чему есть талант".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В понедельник, 25 января, президент празднует 43-летие. Пока Офис президента кичится тем, как Зеленского поздравляют дипломаты и лидеры государств, украинцы несмотря на дождь устраивают акции в столице.

Утром под ОПУ пытались вручить главе государства в подарок квитанции за коммунальные услуги, собранные со всей Украины.

Позже под забор Офиса принесли инсталляцию в виде музыкального инструмента и ног со спущенными штанами.

“Хотим пожелать ему никогда не занимать чужого места и заниматься тем, к чему есть талант. Господин Зеленский… Он записывает замечательные видосики, прекрасно играет на музыкальных инструментах, на рояле, я знаю, специалист, большой мастер. Сейчас складываются жизненные обстоятельства так, что он не может себя этому полностью посвятить, потому что он вроде как и президент. Господин Зеленский, пожалуйста, занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. С днем рождения!” — сказали активисты, после чего зажгли черные файеры, имитируя пожар.

Таким образом участники акции напомнили об известном выступлении Зеленского 10-летней давности. Речь идет о сценке с парной игрой на рояле.