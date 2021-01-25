Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Акция получила название “Поздравь президента платежкой”.
Акция началась у Офиса Президента на Банковой улице в Киеве. Протестующие требовали снизить стоимость газа до трех гривен и цену на электроэнергию – до одной гривны.
Украинцы пришли с плакатами, на которых написаны лозунги “Конец эпохи бедности – начало эпохи нищеты” и “Газ по 3:00”.
Акция состоялась по инициативе общины города Лубны Полтавской области, которая первой восстала против “тарифного геноцида”.
После митинга активисты поехали к государственной дачи Зеленского, где ему планируют передать подарок в виде платежек, собранных со всей Украины.
- 18 января Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр.
- Антимонопольный комитет Украины открыл дела против шести газоснабжающих компаний из-за существенного завышения цен на газ для населения.
- Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил местные власти в махинациях и потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине.