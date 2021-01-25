В Киеве 25 января, в день рождения президента Владимира Зеленского, возмущенные активисты хотели вручить главе государства особый "подарок": квитанции за коммунальные услуги, собранные со всей Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция получила название “Поздравь президента платежкой”.

Акция началась у Офиса Президента на Банковой улице в Киеве. Протестующие требовали снизить стоимость газа до трех гривен и цену на электроэнергию – до одной гривны.

Украинцы пришли с плакатами, на которых написаны лозунги “Конец эпохи бедности – начало эпохи нищеты” и “Газ по 3:00”.

Акция состоялась по инициативе общины города Лубны Полтавской области, которая первой восстала против “тарифного геноцида”.

После митинга активисты поехали к государственной дачи Зеленского, где ему планируют передать подарок в виде платежек, собранных со всей Украины.