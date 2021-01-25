Об этом он написал в Instagram.

“7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе” – так президент подписал свое селфи, сделанное в спортзале.

Родился Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге. Еще маленьким прожил с родителями четыре года в Монголии, в городе Эрдэнэт, где и закончил первый класс. Затем семья вернулась в Кривой Рог. Здесь он окончил школу №95 с углубленным изучением английского языка. Затем закончил Криворожский экономический институт, где получил специальность юриста. Впрочем по специальности почти не работал.

Владимир Зеленский стал известен благодаря участию в КВН. Позже он с друзьями создал команду “95 Квартал”.

КВН пришлось покинуть из-за конфликта с Александром Масляковым – основателем и владельцем компании “АМиК”, который к тому же является организатором КВН.

В 2005 году на украинском телевидении стартует программа “Вечерний Квартал” – она ​​очень быстро становится популярной и рейтинговой в сегменте телевизионного юмора.

Далее Зеленский с партнерами запускает еще несколько программ: “Вечерний Киев”, “Бойцовский клуб” и “Украина, вставай”, “Лига смеха”. Зеленский снимается в комедийных фильмах. Например, он сыграл роль учителя Василия Голобородько, который случайно становится президентом, в популярном телесериале “Слуга народа”.

Еще один популярный проект “95 Квартала” – комедийный сериал “Сваты”.

Выступая с новогодним обращением на телеканале “1+1” 31 декабря 2018, Зеленский объявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах президента 2019.

Зеленский женат, имеет двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.